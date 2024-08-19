انت الأن تتابع خبر جسمك هيبقى قشطة.. دلكة النشا والزبادي لتبيض البشرة والجسم وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من اول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتنوع الخلطات المنزلية التي من الممكن أن تطبق على البشرة وخلايا الجلد كي تساعد على التخلص من الجلد الميت الذي يتسبب في لون البشرة الداكن في بعض المناطق من الجسم، ولذلك نوضح في سطور التقرير طريقة يمكن بها عمل خلطة مميزة مكونة من الزبادي والنشا تعمل على تبييض البشرة وحمايتها من التعرض بشكل مستمر للتصبغ والاسمرار.

دلكة النشا والزبادي لتبيض البشرة

يمكن تطبيق خليط مكون من عدة إضافات لمكونات طبيعية متوفرة في المنزل يكون لها أثر ممتاز على البشرة لتجديد خلايا الجلد والتخلص من بقع الوجه وإزالة تجاعيد الوجه حيث يعد النشا المتوفر في تركيبة تلك الخلطة من أهم ما يساعد في شد ترهلات الوجه.

المكونات

لعمل دلكة التفتيح الطبيعية في المنزل يمكن استخدام ما يأتي:

2 ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

1 ملعقة من عصير اللليمون.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

تعتبر تلك الخلطة والدلكة الطبيعية من الخلطات التي يمكن أن تستخدم لتفتيح الجلد من خلال متابعة ما يلي:

أولا لا بد وأن تقومي بمزج النشا مع الزبادي وعصير الليمون وبقية عناصر الوصفة معا في وعاء الخلط.

يجب الاستمرار في خلط كل المكونات حتى تتجانس.

مزج المكونات بشكل جيد وهوما يسهم في التخلص من أي تكتلات مما يسهل من تطبيق الوصفة.

يجب تطبيق الخليط على المنطقة الداكنة20 دقيقة.

غسل البشرة بعد التطبيق.

دلكة الكركم لتفتيح البشرة

من الممكن عمل دلكة الكركم المنزلية لتفتيح البشرة من خلال استعمال ما يلي:

2 ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من النشاز

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من خلاصة زيت النعناع.

1 ملعقة من الكريم المرطب.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات عمل الخليط

يمكن تجهيز دلكة الكركم بكل سهولة من خلال توفير ما سبق من المكونات ويتم عمل الخليط كما يلي: