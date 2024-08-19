انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!... استخدام ورق الشاي لتفتيح وترطيب البشرة في اقل من 10 دقايق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من اكثر ما يتم التساؤل عنه من قبل السيدات والبنات في مختلف الاعمار هي الوصفات الطبيعية في تفتيح وترطيب البشرة، ويأتي ذلك بسبب كون مستحضرات التجميل غير طبيعية وغير فعالة ويمكن ان تسبب أذى في البشرة على المدى البعيد، والآن فإن ورق الشاي يعتبر من المكونات الطبيعية المفيدة التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة، حيث انه يعتبر من افضل المواد المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيد في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة وابرز تلك المشاكل هي الكلف والبشرة الغير ناعمة، وللتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا خلال المقال التالي.

علاج حب الشباب بورق الشاي

يحتوي ورق الشاي على انواع مختلفة من مضادات البكتيريا والتي سوف تساعد في محاربة البكتيريا التي تعتبر السبب الاساسي في ظهور حبوب الشباب، ويمكن البدء في استخدام ماء الشاي الأخضر المغلي والمبرد ك تونر للبشرة.

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