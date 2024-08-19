انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للطبيب.. شابة مصرية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة تحجر البراز بين الحين والآخر، بينما قد تكون هذه المشكلة مزمنة لدى آخرين يحدث تحجر البراز عندما يقوم القولون بامتصاص كمية كبيرة من الماء من البراز، خصوصًا إذا استغرق فترة طويلة للمرور عبر الأمعاء الغليظة، ومن المهم أن نلاحظ أن الأمعاء الدقيقة تعمل على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله.

ما أهمية تنظيف القولون

يشير بعض الأطباء إلى أن عملية تنظيف القولون قد تفيدك في:

يساعد في إزالة البكتيريا غير المرغوب فيها في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

يقوي جهاز المناعة لديك، مما يساعد على مقاومة الأمراض والعدوى.

يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بطرق صحية وفعالة.

يعزز من قدرة جهاز الهضم على معالجة الأطعمة بشكل أفضل.

يساهم في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، مما يساعدك على الشعور بالراحة والرضا.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

قد يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون بفضل تأثيره الإيجابي على الجهاز الهضمي.

يوفر لك مزيدًا من الطاقة والنشاط طوال اليوم.

قد يساهم في تخفيف مشاكل مثل حب الشباب، التهاب المفاصل، الحساسية، والصداع.

أسباب تحجر البراز في المستقيم

الإفراط في استخدام الملينات سواءً كان ذلك بسبب مرضي أو بدون سبب طبي.