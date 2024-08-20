انت الأن تتابع خبر خلى شعرك ناعم وزي الحرير.. وصفات طبيعية تساعد على فك الشعر المتشابك والحصول على شعر ناعم ومفرود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من البنات والسيدات تعاني من وجود تشابك وعقد في الشعر، وذلك خاصة لمن لديها شعر طويل أو من النوع المجعد، ويعتبر فك التشابك الخاص بالشعر من المهام المؤلمة والصعبة لصاحبته، ومن الممكن القيام باستخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية، وذلك سوف يساعد في الحصول على شعر ناعم ومفرود بطريقة طبيعية، وفي هذا المقال سوف نوضح مجموعة من الوصفات الفعالة والطبيعية التي تعمل على فك التشابك والعقد الموجودة في الشعر بطريقة سهلة وسريعة.

وصفات طبيعية تساعد على فك تشابك وعقد الشعر

تعد فاكهة الأفوكادو ومكون العسل عبارة عن مزيج طبيعي رائع يساعد على فك تشابك الشعر وذلك بفضل التركيبة الخاصة به والتي تكون غنية بالعناصر المرطبة والمغذية، كما أن الأفوكادو يعمل على معالجة وترطيب الشعر المتكسر والمتشابك، بينما العسل يحتوي على مجموعة من الخصائص المرطبة التي تساعد على فك الشعر من التشابك، و لتحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى المكونات التالية:

حبة من الأفوكادو متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير وصفة العسل والأفوكادو لفك تشابك الشعر

وبعد تحضير جميع المكونات المطلوبة سوف نتبع بعض الخطوات لكى نتمكن من تحضير الخليط بنجاح وهي: