انت الأن تتابع خبر للكبار فقط..عروسة سعودية بعمر الزهور تكشف ماحدث لزوجها عندما استخدم زيت الزيتون مع الموز! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتداول الكثير من الناس عن وصفة غريبة تتضمن زيت الزيتون والموز، التي يقال إن لها تأثيرات غير متوقعة، وفقا لما يروى، فقد استخدم زوج عروس سعودية مراهقة هذه الخلطة في ليلة الزفاف، مما حول الوضع إلى تجربة غير عادية، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

تعرف على وصفة زيت الزيتون مع الموز

يعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية المفيدة للصحة والبشرة، ويمكن استخدامه في العديد من الخلطات الطبيعية. إحدى هذه الخلطات هي مزج زيت الزيتون مع الموز، وهي وصفة فعالة تستخدم لتكبير مناطق معينة في الجسم لدى السيدات، بغض النظر عن أعمارهن. لذلك، تسعى العديد من النساء لمعرفة كيفية تحضير هذه الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج.

مكونات الوصفة

– ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

– ملعقة كبيرة من الخميرة

– ثلاث ملاعق من زيت الحلبة

طريقة التحضير