انت الأن تتابع خبر "لجميع عشاقي ومحبي القهوة ".. احذر من تناول القهوة في هذا الوقت من اليوم.. لن تتوقع مايحدث لجسمك!! تصبح مسرطنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يعتمد عليها الكثيرون لبدء يومهم بجرعة من النشاط والطاقة ومع ذلك، قد يكون هناك وقت محدد خلال اليوم يُنصح بتجنّب تناول القهوة فيه، وذلك لتجنب بعض الآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك.

القهوة ومحتواها من الكافيين

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يعتبر منشطًا للجهاز العصبي المركزي و يعمل الكافيين على تحسين الانتباه وزيادة التركيز وتحفيز النشاط البدني لكن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى آثار سلبية، مثل القلق، وزيادة معدل ضربات القلب، والأرق.

تأثير القهوة على النوم

يعتبر المساء أو ساعات ما بعد الظهر المتأخرة من الأوقات التي ينصح بتجنب تناول القهوة خلالها فإن تناول القهوة في هذه الأوقات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية النوم ووفقًا للدراسات، يمكن أن يستمر تأثير الكافيين لمدة تصل إلى 6 ساعات، مما يعني أن تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يؤدي إلى صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

تأثير القهوة على الساعة البيولوجية

الساعة البيولوجية للجسم تتحكم في دورات النوم والاستيقاظ وتنظم إفراز هرمونات مثل الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم وتناول القهوة في وقت قريب من موعد النوم يمكن أن يعطل هذه الساعة البيولوجية، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم والشعور بالتعب والإرهاق في اليوم التالي.

نصائح لتناول القهوة بشكل صحى

من الأفضل تناول القهوة في الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر إذا كنت بحاجة إلى تعزيز الطاقة في فترة ما بعد الظهر، جرب تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات الصحية بدلاً من الاعتماد على الكافيين.

لا تفرط في تناول القهوة. يوصى بالالتزام بكمية معتدلة لا تتجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميًا، حسب توصيات الخبراء.

كل شخص يتفاعل مع الكافيين بشكل مختلف فإذا لاحظت أن تناول القهوة يؤثر على نومك أو يجعلك تشعر بالقلق، قد تحتاج إلى تقليل الكمية أو التوقف عن تناولها في أوقات معينة.

تم تصنيف القهوة على أنها “ممكن أن تكون مسرطنة” وفقًا لوكالة البحوث السرطانية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2016، بناءً على أدلة غير كافية لربطها مباشرة بالسرطان، حيث العامل الرئيسي هنا هو درجة الحرارة؛ شرب القهوة أو أي مشروبات أخرى بدرجات حرارة عالية قد يكون له علاقة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، لذلك، من الأفضل شرب القهوة عند درجات حرارة معتدلة لتقليل أي مخاطر محتملة.