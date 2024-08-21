انت الأن تتابع خبر بخلاف خسارة الوزن.. 4 أسباب صحية لتناول العشاء مبكرًا تعرف عليهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتبط تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات بتحسين عملية الهضم والنوم بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة فتناول العشاء المبكر افضل من أي وقت مضى.

فوائد تناول العشاء المبكر

عندما يتعلق الأمر بالصحة المثالية فإن تغيير وقت العشاء إلى الساعة 5 مساءً يمكن أن يوفر العديد من الفوائد:

يمنع ارتفاع السكر في الدم

تأخير تناول العشاء يمكن أن يحرم جسمك من العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها في الوقت المناسب، والسماح للجوع بالتراكم يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي لا يمكن السيطرة عليها مما يجعلك تأكل أكثر مما تحتاج.

بالإضافة إلى ذلك فإن تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يجعل من الصعب الحفاظ على مستوى مستقر فيساعد تناول العشاء في الساعة 5 مساءً على منع هذه المشكلات ويعزز إدارة نسبة السكر في الدم بشكل أفضل والصحة العامة.

الحماية من الحموضة

تحديد موعد العشاء في الساعة 5 مساءً يمكن أن يخفف من عسر الهضم لدى الأشخاص المعرضين للارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.

قد يكون هذا بسبب أن لدى الأشخاص نافذة زمنية كبيرة بين العشاء ووقت النوم تسمح للجسم بهضم الوجبة بشكل صحيح عند الانتهاء من العشاء في وقت مبكر يمكنك حتى المشي في المساء أو القيام بأي نشاط.

فقدان الوزن

يعد تناول الطعام من الساعة 5 الى الساعه 8 مساءً فكرة رائعة لحرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنب الإفراط في تناول الطعام إذا كنت من عشاق فقدان الوزن فربما يكون هذا هو أفضل وقت لتناول وجبتك الأخيرة.

أن الأشخاص الذين تناولوا وجباتهم في الساعة 5 مساءً حرقوا 60 سعرة حرارية أكثر من أولئك الذين تناولوا العشاء في وقت متأخر.

الوقاية من السمنة