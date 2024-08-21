انت الأن تتابع خبر «هتنوري في الضلمة».. طريقة عمل زيت لبان الذكر في البيت للحصول على بشرة خالية من أي عيوب.. الكل هيسالك عليه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن لبان الذكر منذ قديم الزمان يتمتع بشهرة كبيرة في عالم الصحة والجمال نظراً لأنه يتمتع يفوائد كثيرة لا حصر لها تعود إلى البشرة والشعر والجسم بالنفع على كافة الأصعدة، هذا بالإضافة إلى أن زيت لبان الذكر من أكثر المستخلصات الطبيعية قيمة وذلك لأنها تشتمل على على مضادات أكسدة ومضادات التهابات والتي تعمل على تجديد خلايا البشرة ومنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال بالضبط، ومن خلال سطور هذا المقال، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل زيت لبان الذكر في المنزل وطريقة استخدامه للحصول على بشرة مشرقة ونضرة في آن واحد.

مكونات زيت لبان الذكر

لبان ذكر خام طازج.

كذلك زيت طبيعي مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز الحلو.

وعاء زجاجي معقم.

ومصفاة دقيقة.

وقطارة.

خطوات تحضير لبان الذكر الأصلي