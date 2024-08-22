" حل جبار يغنيك عن الدكاترة "... شابة أردنية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون في 5 دقائق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر

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رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة آلام القولون التي تسبب العديد من الآلام في الجسم فهناك العديد من الفوائد الصحية لتنظيف القولون وطرد كل ما يتعلق بالامعاء الغليظة من مواد سامة خارج الجس وسوف نتعرف بالتفصيل خلال هذا المقال على فوائد تنظيف القولون.
فوائد تطهير القولون
- يساعد على فقدان الوزن.
- يقلل من الإصابة بسرطان القولون.
طريقة تنظيف القولون في المنزل
- يمكنك تطهير القولون في المنزل دون الحاجه إلى الذهاب للطبيب فهناك العديد من الطرق المستخدمة في تطهير القولون ومنها مايلي:
- قم بشرب كمية كبيرة من الماء وذلك حتى يظل القولون رطبا طوال اليوم فيعمل الماء على تنظيم عملية الهضم ويجب عليك تناول من 6-8كوب ماء يوميا وذلك حتى يعمل على تطهير القولون.
- تحضير خليط من ملعقتين من الملح مع الماء الفاتر ويتم تناوله على معدة خالية فيحفز ذلك في حركة القولون ممكت يؤدي إلى تطهير القولون قم بعمل هذه الوصفة مرتين يوميا.
- يمكنك تناول الليمون مع العسل وذرة ملح ثم تناوله صباحا على معدة فارغة.
- يمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك التي تستخدم في تطهير القولون مثل الزبادي وخل التفاح والمخلل.
- تناول شاي الأعشاب الذي يساعد على تطهير وتنظيف القولون.
- تناول الزنجبيل يعمل على تحفيز عملية الهضم فيمكنك إضافتة إلى الشاي أو العصير أو اللبن.