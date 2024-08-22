طريقة عمل ماسك الرمان للوجه لعلاج حب الشباب بطريقة طبيعية مئة بالمئة

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رياض - احمد صلاح - ماسك الرمان ، من أفضل الطرق للوقاية من حب الشباب والحفاظ والسيطرة على البشرة من الزيوت الزائدة، كما له العديد من الفوائد الأخرى للوجه بشكل عام، كما يمكننا إعداد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل ماسك التفتيح السريع الفوري للوجه وماسك النشا والحليب لتفتيح وتنعيم البشرة وكذلك صابونة الجرجير المفيدة لصحة الشعر وأيضا طريقة عمل صابونة الحبة السوداء وسنتعرف دوت الخليج على طريقة عمل ماسك الرمان.

مكونات ماسك الرمان

يتكون ماسك الرمان من مكونات بسيطة ومتوفرة ومفيدة ومكوناته كالتالي:

ملعقة كبيرة من اللبن.

وملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من معجون الرمان.

وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع الزهراء على طريقة عمل ماسك الرممان وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب وعاء ونخلط فيه جميع المكونات التي سبق ذكرها.

ونقوم بخلطها جيدا حتي تتجانس وتصبح مزيجا واحدا وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستعمال

طريق استعمال هذا الماسك والماسكات بشكل عام يختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف قوة المكونات التي بداخل الوصفة وطريقة الاستعمال كالتالي:

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء، ثم نقوم بتطبيق الماسك على الوجه مع التدليك لمدة من ٥ دقائق إلى ١٠ دقائق.

ونقوم بترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

فوائد ماسك الرمان للبشرة

يحوي ماسك الرمان العديد من الفوائد للبشرة، وها هي أهم الفوائد كالتالي: