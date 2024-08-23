أسرار الهنود.. ضعيها على الشعر الخشن ليلة واحدة سيصبح كالحرير فرد وترطيب وتطويل بسرعة البرق لحد كعب رجلك

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رياض - احمد صلاح - أسرار الهنود.. ضعيها على الشعر الخشن ليلة واحدة ، من الممكن أن نلجأ لوصفات طبيعية متعددة بغرض فرد الشعر ولكن يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد على الخميرة فهي مكون أساسي له فوائد عظيمة، وله الكثير من الاستخدامات الجمالية سواء للعناية بالبشرة أو الشعر، ومن أهم استخداماته القيام بفرد الخشن والمجعد عند مزجه مع مكونات طبيعية موجودة في مطبخك، وتساهم في جعل الشعر ناعم كالحرير بأقل تكلفة عند المقارنة بالمنتجات الكيميائية باهظة الثمن التي تقوم بالعناية بالشعر بماركات عالمية متنوعة، ولكن تأثير الوصفات الطبيعية فعال للغاية في ترطيب ونعومة الشعر الخشن، ونحن اليوم سوف نساعدك في القيام بإعداد وصفات طبيعية بمكونات منزلية تساعد على فرد الشعر المجعد الخشن.

أسرار الهنود.. ضعيها على الشعر الخشن ليلة واحدة

نصح بهذه الخلطة الكثير من خبراء التجميل والعناية بالشعر ويتم استخدامه بهدف فرد الشعر من خلال القيام بالآتي:ـ

يتم غسل الشعر بشكل جيد بشامبو خالي من الكبريت.

نقوم بإذابة الخميرة بكمية قليلة من الماء الفاتر وتقلب المكونات سويًا حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة القليل من زيت الزيتون وتقلب المكونات معًا جيدًا.

يتم توزيع خليط الخميرة على فروة الرأس وبصيلات الشعر كليًا.

نقوم بتمشيط الشعر بمشط خشبي عريض بأسنان ضيقة.

نقوم بلف الشعر دون القيام بالشد مع ارتداء قبعة الاستحمام ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

من ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع القيان بترطيب الشعر بكمية قليلة من زيت اللافندر مع تكرار الوصفة لمدة أسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

قناع الخميرة للشعر