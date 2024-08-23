انت الأن تتابع خبر «ولا تخطر على البال ولا ع الخاطر».. لو عندك كريم { ميبو } تعالي أقولك تستفيدي منه إزاي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم ميبو هو من اكثر انواع الكريمات التي يتم الاعتماد عليها من قبل السيدات في عدد كبير من الاغراض التجميلية حيث أنه من الممكن ان يساعد في علاج عدد كبير من المشاكل التي قد تتعرض لها السيدات وهذا في حالة انه قد تم استخدامه بطرق معينة ومع العلم ان له عدد كبير من الاستخدامات.

استخدامات كريم ميبو

ترطيب وتجديد البشرة:

حيث أن كريم ميبو يعمل بشكل كبير جداً على ترطيب البشرة بشكل عميق، وبالاضافة الى انه من الممكن ان يساهم في تجديد الخلايا التالفة، وبالتال له دور كبير جداً في تحسين ملمس البشرة وزيادة نضارتها.

التقليل من الالتهابات والاحمرار:

حيث أنه من الممكن ان يساعد ميبو على تخفيف الالتهابات والاحمرار الذي يكون ناتج عن الحروق والجروح، وكذلك لكل الحالات الجلدية الأخرى على سبيل المثال الأكزيما و في حالات التهابات الجلد.

حماية البشرة من الالتهابات:

ما لا يعرفه الكثير ان كريم ميبو يحمي البشرة من الالتهابات البكتيرية والالتهابات الفطرية، وهذا بسبب خواصه المضادة للميكروبات وهذا ما لا يعرفه الكثير ولكنه يعتبر فعال جدأً في تلك الحالة.

علاج تشققات الجلد: