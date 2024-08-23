انت الأن تتابع خبر "ابهري الكل بطول شعرك".. جبتلكم وصفة تطويل الشعر المجربة، شهر واحد وشوفي بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة تطويل الشعر التي نقدمها اليوم من الطرق المميزة والفعالة التي أثبتت نجاحها لدى العديد من النساء، فالكثير من النساء يرغبن في الحصول على شعر طويل وصحي، لكن القليل منهن يملكن الصبر اللازم لتحقيق هذه الغاية، من المهم أن ندرك أن الشعر يحتاج إلى الوقت لينمو، مثل أي نبات يحتاج للعناية والرعاية، لذا، فإن وصفة اليوم ستساعدك في رؤية النتائج خلال شهر واحد، شريطة الالتزام بها، إليك كيفية إعداد الوصفة وخطوات استخدامها.

مكونات الوصفة

لإعداد الوصفة، ستحتاجين إلى:

لتر من الماء

بصلة واحدة (غير مقشرة)

أربعة فصوص من الثوم (غير مقشرة)

ملعقتين كبيرتين من الروز ماري

ملعقة كبيرة من حبة البركة

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة أو اثنتين من عيدان القرفة

20 إلى 25 ورقة من ورق السدر

سبع ورقات من اللوري

ملعقة من زهور الكركديه

15 حبة من القرنفل

طريقة التحضير

قومي بتقطيع البصلة إلى أربعة أجزاء مع الحفاظ على القشرة، وقطعي فصوص الثوم إلى نصفين دون تقشيرها.

ضعي جميع المكونات في وعاء مع لتر من الماء الفاتر.

ارفعي الوعاء على نار متوسطة حتى الغليان.

بعد الغليان، خففي النار واتركي المكونات تنضج لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

تأكدي من تغطية الوعاء أثناء الطهي للحفاظ على الزيوت المفيدة.

بعد انتهاء الوقت، ارفعي الوعاء عن النار واتركيه ليبرد تماما مع الغطاء.

صفي الخليط باستخدام مصفاة وقماش شاش.

ضعي نصف الكمية في زجاجة مزودة برشاش للاستخدام اليومي.

رشي المحلول على فروة الرأس والشعر، ويفضل استخدامه 5 مرات يوميا، استمري في استخدامه مهما طال شعرك، فهو مفيد ومغذي.

ماسك إضافي لتطويل الشعر

لتحسين النتائج، يمكنك استخدام ماسك خاص للشعر:

ضعي ربع كوب من الجزء المتبقي من وصفة تطويل الشعر ثم أضيفي .

10 قطرات من زيت جوز الهند الذائب

10 قطرات من زيت الزيتون

3 قطرات من زيت الروز ماري

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من ورق السدر المطحون

اخلطي جميع المكونات جيدا وضعيها على شعرك لمدة ساعة على الأقل، كلما طالت مدة ترك الماسك، كانت النتائج أفضل كرري هذا الماسك مرة أسبوعيا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.