انت الأن تتابع خبر “صاحب محل ابن حلال قاللي عليها” .. طريقة جهنمية لمعرفة زيت الزيتون الأصلي والمغشوش بمكون واحد.. مضمونة ومجربة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تساءلت يوما كيف تميز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟ اليوم سنشاركك ببعض الطرق الرائعة للتمييز بينهما، حيث يعتبر زيت الزيتون الأصلي مصدرا غذائيا ذو قيمة عالية، في حين يتم تزويره وتغشيشه بشكل كبير في الأسواق اليوم، لذلك دعنا نتعرف سويًا على كيفية التمييز بينهما وضمان شراء المنتج الأصلي فقط.

كيفية التفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

يحتوي زيت الزيتون الأصلي على درجة حموضة منخفضة، بينما يكون زيت الزيتون المغشوش يحتوي على حموضة أعلى.

زيت الزيتون الأصلي يكون ذو لون أخضر فاتح أو أصفر، بينما يكون لون زيت الزيتون المغشوش بني أو أصفر فاتح.

زيت الزيتون الأصلي يكون لزجا بشكل طبيعي، أما الزيت المغشوش فيكون أقل لزوجته.

زيت الزيتون الأصلي يتميز برائحة قوية وطبيعية، بينما يكون زيت الزيتون المغشوش بدون رائحة.

مدة صلاحية زيت الزيتون الأصلي تكون أطول من المغشوش، حيث يصل إلى عام مقارنة بثلاثة أشهر للمغشوش.

كيفية الحفاظ على زيت الزيتون

للحفاظ على جودة زيت الزيتون وصلاحيته لفترة أطول، اتبع النصائح التالية: