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رياض - احمد صلاح - جرثومة المعدة: هل انتهت المعركة؟ تعرف على الأسباب التي تدعوك لتكرار العلاج وكيفية الوقاية، جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا الحلزونية التي تعيش في بطانة جدار المعدة، وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي تشمل الشعور بالحموضة المفرطة، والغثيان، وفقدان الشهية، وانخفاض الوزن، وظهور أعراض فقر الدم، هذه الأعراض تدفع المريض إلى زيارة الطبيب للكشف عن الأسباب الحقيقية للمرض واستقبال العلاج اللازم.

حالات تكرار علاج جرثومة المعدة

في هذا السياق، أوضح الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، أن العلاج الخاص بجرثومة المعدة يُعاد تطبيقه عندما يجري المريض تحليل براز خاص يكشف عن وجود الجرثومة، وتكون نتيجته إيجابية، مما يدل على استمرار وجود الجرثومة في المعدة في مثل هذه الحالة، يتطلب الأمر إعادة العلاج.

وأشار استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة إلى أن العلاج المعاد للمصاب بجرثومة المعدة يجب أن يتضمن أدوية جديدة تختلف عن تلك التي تم استخدامها في المرحلة الأولى من العلاج، وذلك لأن العلاجات السابقة لم تؤدِ إلى تحقيق نتيجة إيجابية في حالته، لذا يجب تغييرها إلى خيارات أخرى.

علاج جرثومة المعدة