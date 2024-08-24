انت الأن تتابع خبر أقوى كولاجين طبيعي من لبان الدكر للتجاعيد وشد البشرة وتفتيحها ثلاث درجات حتى وان كنتِ بـ 60 من عمرك ومع اول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوصي خبراء العناية بالبشرة باستخدام كريم محضر منزلياً يحتوي على لبان الذكر لعلاج التجاعيد على الوجه والرقبة بفعالية وأمان. يعرف لبان الذكر بقدراته على شد البشرة، ويمكن تحضيره بسهولة باستخدام مكونات طبيعية تشمل: ملعقة كبيرة من لبان الذكر، كوب من ماء الورد، زيت جوز الهند، زيت اللوز، شمع العسل والعسل.

لتحضير الكريم

ينقع لبان الذكر في ماء الورد لمدة 24 ساعة، ثم يُصفى المنقوع ويُسخن على نار خفيفة مع تحريك مستمر حتى يثخن. تُضاف الزيوت، الشمع والعسل إلى الخليط وتُمزج حتى الذوبان الكامل، ثم يُترك ليبرد قليلاً قبل أن يُخفق في الخلاط حتى يصبح بقوام كريمي. يُخزن الكريم في وعاء محكم الإغلاق بالثلاجة.

قبل تطبيق الكريم