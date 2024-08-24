طريقة عمل كريم النشا والكركم في المنزل للحصول علي بشرة صافية وبيضاء مثل الثلج

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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم النشا والكركم ، من أهم أنواع الكريمات التي تساعد توحيد لون البشرة وجعلها أكثر بيضاً، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة جداً من العناصر المضادة للأكسدة، يساعد هذا الخليط علي تفتيح البشرة 4 درجات وجعلها أكثر إشراقاً، بعد استخدام هذا الخليط سوف تحصلين علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يعطي هذا الخليط بشرتك نعومة ورطوبة غير عادية، يعمل هذا الخليط السحري علي معالجة الحروق الناتجة عنى أشعة الشمس والهالات السوداء الموجودة حول العين، ويزيل أيضاً التصبغات والبقع الداكنة، ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة، لذلك سوف تحصلين علي بشرة أصغر من سنك بعد استخدامه، وننصح كل سيدة أو فتاة تريد الحصول علي بشرة صافية وبيضاء باستخدام هذا الخليط الرهيب في التفتيح، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا الزهراء الإخباري، علي خطوات عمل كريم النشا والكركم السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم النشا والكركم

سوف نتعرف من هنا علي أبسط مكونات عمل هذا الكريم السحري والرهيب في تفتيح البشرة ونضارتها وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من النشا.

2 معلقة صغيرة من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة من الكركم.

2 معلقة من الحليب.

3 قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم النشا والكركم الرهيب في تفتيح البشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع به النشا والدقيق والكركم، ونخلطهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.

ثم نضيف إليهم الحليب وعصير الليمون وقلبي مرة أخري، حتي تمتزج جميع المكونات وتصبح متماسكة.

قومي بعد ذلك بوضع الخليط، في علبة نظيفة ومحكمة الغلق.

بعد ذلك طبقي الوصفة علي بشرتك ومنطقة الرقبة يومياً قبل النوم، وسوف تلاحظين الفرق من أول أسبوع.

أهم فوائد كريم النشا والكركم للبشرة

تعرفي علي بعض فوائد هذا الخليط الرائع والممتاز في التفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

يساعد علي التخلص من حب الشباب، والبثور السوداء.

يعالج حروق الناتجة عن أشعة الشمس، ويزيل البقع الداكنة.

يحارب علامات الشيخوخة المبكرة، ويعمل علي إزالة التجاعيد.

يعمل علي تفتيح البشرة 4 درجات، ويساعد علي توحيد لونها.

يعطي البشرة نضارة وإشراقاً وحيوية.

يزيل خلايا البشرة الميتة، ويعمل علي تجديدها.

يحتوي علي نسبة كبيرة من المعادن والبروتينات التي تحتاجها البشرة.

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