توقعات الأبراج هذا الأسبوع مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ لك الفلك هذا الأسبوع؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.

الحمل: لا يخلو هذا اليوم من متاعب تواجهها على صعيد نقاشات ، فتزداد الضغوط وتعاكسك الظروف ، ولايلزمك سوى النأي بالنفس عن

العصبية لو واجهت إستفزازات أو تدخلات قد تكون على مستوى العائلة أو العمل.

الثور: تريحك الأجواء اليوم فتخطو بجرأة نحو تحسين ظروفك ، وقد تمر بمواقف وحوارات جيدة تستفيد منها بإعادة ترتيب علاقاتك

الشخصية، وقد تتعامل مع أحداث لها علاقة بإصلاح و تمتين روابطك وصلاتك.

الجوزاء: ترتاح نسبياً وتبدأ الإهتمام بإنهاء بعض الأمور، فتنشغل بنقاشات أو مفاوضات وربما أوراق , أو تلاحق فرص عملية جديدة ،

فاليوم لخدمات متبادلة مع الآخرين ولمساعدات تقدمها أو تنالها.

السرطان: تطورات هذا اليوم تثير بعض النقاشات الساخنة ، وخاصة إذا كنت تشكو من متاعب بحياتك الشخصية ، فأنت اليوم متوتر

والظروف غير داعمة , فكن حذر من أخطاء قد ترتكبها بحق من حولك.

الأسد : تتزامن المسؤوليات اليوم ما بين واجباتك وحياتك الشخصية ، فتشعر بالفوضى والإرهاق، فالواجبات كثيرة وضاغطة، وأنت هذه

الفترة متعب نفسياً ومشوش , فحاول طلب مساعدة وانتبه قليلا لصحتك.

العذراء: تمسك اليوم بحيويتك وحماسك لتفعيل تحركاتك ومبادراتك، والمطالبة بما تعتبره من حقوقك ، فاليوم أنت محاور جيد, فلا تتردد

بمساعي تحسن أوضاعك, خاصة وانك تتمتع بقدرة على الإقناع والتأثير، وكلامك يلقى الصدى والتأييد المطلوب.

الميزان: تشغلك اليوم بعض القضايا , وربما تكون مالية عائلية ، أو تواجه نقاشات أرجو أن لا تستعجل حسمها اليوم , فالأجواءحولك غير مستقرة مما يعثر سبل التفاهم وخاصة مع شركاءك.

العقرب: تتعامل اليوم مع المستجدات بسرعة ومهارة ، فأنت تمتلك الذهن اليقظ والجواب الحاضر وتجيد إغتنام الفرص الموجودة وتحويلها لمصلحتك ، فاليوم تقترب من غاية ببالك , فالوعود حولك متنوعة لتطوير أحوالك كافة للأحسن .

القوس: كن حريصاً اليوم على معاملاتك المادية ، وإنتبه لما تستهلكه من أموال ، فقد تضطر لبعض النفقات المفاجئة المنزلية، والحديث اليوم يشير لنقاشات مالية مستقبلية قد تكون مع العائلة.

الجدي: ترتفع معنوياتك اليوم وتستعيد قدرتك على التحكم بالأمور بهدوء وثقة، فاليوم تلجأ لتغيير إيجابي ترتب به أحوالك وعلاقاتك من جديد , فاليوم أنت سيد الموقف ومسيطر.

الدلو : تسير الظروف بك اليوم بإيقاع بطيء ، فلا يريحك إنجاز أو إنهاء ، على العكس فقد تعاني من تسويف يجعلك قلقاً ومفتقد

للإطمئنان ، إكتفي اليوم بما هو روتيني ولا تستعجل الأمور , وحاول السيطرة على إنفعالاتك , فأنت مستاء .

الحوت: تتحرك أجواؤك اليوم وتجلب لك أخبار جيدة ، فالمحيط محب وداعم وأنت تشاركه أوقات ممتعة ولقاءات مع أصدقاء قدامى أو محبين، وربما تدخل علاقات جديدة , وتجد حولك أشخاص جاهزين لمساعدتك

الحمل: يوم يكلل مساعيك بالنجاح، وخاصة إجتماعياً ، حيث تلتقي وجوه جديدة تترك لديها إنطباعاً جيداً، فاليوم لإهتمامات متنوعة وعلاقات نشيطة، فأنت تتفاعل مع محيطك بلقاءات و استضافة أصدقاء أو عائلة.

الثور: تضطرب أحوالك عامة وتشعر بعدم إستقرار داخلي يجعلك متوترا وسريع التأثر بالأحداث التي تعيشها ، فأعمل على تهدئة مزاجك ما أمكن، واحذر الردود القاسية مع الآخرين.

الجوزاء: يومك إيجابي ويزيح عن كاهلك بعض الضغوط فتشعر بإنفراج وحلحلة لبعض التعقيدات السابقة، مصحوباً بتأييد ومساعدة من حولك، فاليوم للمصالحات.

السرطان : إستفيد اليوم من علاقاتك الطيبة وحاول البحث عمن يدعمك ويعزز خياراتك ، فاليوم تخطط لما هو قادم وتضع لأعمالك رؤية جديدة.

الأسد : قد يكون نفورك ممن حولك اليوم سبباً لخلاف قد ينشأ ، فتعاني من صعوبة تفاهم وإيصال ما تريده بلباقة ، كونك تناقش أمورك بحدة وعناد وخاصة مع العائلة.

العذراء: لا تبدد وقتك وجهدك اليوم بتفاصيل وجدالات ثانوية تعيق سير أعمالك وتفاهمك مع المتعاونين معك، فاليوم أنت تحتاج المساعدة فحاول تمرير بعض الأمور ولاتقف عندها، لصالح إنجاز الواجبات المطلوبة.

الميزان : يومك جيد لتلقى المساندة اللازمة والمحبة ممن حولك، فأنت تتوافق وتنسجم وتكسب التأييد والتفهم، فلاتتردد بالبوح ، فاليوم للتعويض المعنوي، والأخبار السارة

العقرب: حاول اليوم أن تتأقلم مع رغبات وظروف محيطك ، فلا تتوقع أن تسير الأمور كما ترغب، لذا تمسك بالمرونة وإقبل بماهو واقع، فاليوم إنشغالاتك وهمومك ذات طابع عائلي وشخصي.

القوس: يومك إيجابي ومبشر بزوال مشكلة أقلقتك بالسابق ، فإتصالك بالآخرين ناجح ، وإهتمامك بمحيطك الشخصي والعائلي ملفت ، فاليوم تقدم أفضل ما لديك، وربما يكون للعواطف الحضور الأقوى بتصرفاتك وكلامك.

الجدي: حواراتك اليوم مفيدة وخاصة إذا ناقشت أمورك المالية وطالبت بمستحقات قديمة لك، فأنت تحتاج لتنظيم وضبط أحوالك وميزانيتك كونك تواجه بعض المصاريف والمطالب العائلية.

الدلو: تطل اليوم على آفاق جديدة ، فأنت تحاول فتح باب للمستقبل عبر لقاء مع شخص مهم تصادفه ، أو فرصة تتاح لك وربما أخبار جيدة تصب بمصلحتك ، فاليوم للجديد ولتجاوز ما أقلقك بالسابق.

الحوت : تظهر اليوم أخطاء سابقة أو يعاد طرح قضايا ماضية ، مما يجعلك بمواجهة مع أحد الأشخاص تثيرها حساسيتك ، فحاول اليوم اللجوء لتسوية سلمية ولا تصعّد الخلافات

الحمل: تتوسع دائرة معارفك وعلاقاتك اليوم ، فلا تخلو مفكرتك من المواعيد واللقاءات ، فأنت تعمق صلاتك وتعزز أجواء الود والوق بحياتك الشخصية والإجتماعية.

الثور: بعض الضغوط النفسية تسيطر على مزاجك اليوم ، مما يفقدك إحساس الإيجابية و التأقلم مع الظروف، حاول اليوم عدم التسرّع

بحسم الأمور، ولا تمانع بقبول مبادرات الآخرين الطيبة .

الجوزاء: بوادر إيجابية عليك الإستفادة منها اليوم وتطويعها بما يخدم مصالحك، فرتب أمورك وأوراقك فأجواءك داعمة ومساعدة

لإستقرارك , فلا توفر المنطق السليم بحواراتك ومبادراتك تجاه من تحب.

السرطان : ترتاح أجواءك اليوم وتهدأ نفسيتك ، فتستعيد حضورك اللطيف والمحب، وتحظى بالرعاية والإهتمام من المحيط ، وقد تسمع

كلمة شكر أو يفرحك التقدير لجهودك .فأنت اليوم قريب ممن يعنيك أمره مما يدفعك لمزيد من التحسن والعطاء.

الأسد : تشعر اليوم بحالة من الضيق بسبب تأخير أو جمود بمشاريعك أو بعلاقات تهمك، فاليوم يزعجك تحمّلك أمزجة من حولك ،

وإضطرارك للصبر , رغم أن لاحلول بديلة عنه اليوم.

العذراء: حاول اليوم التوفيق بين عملك وشغلك وبين المتعاونين معك ، وراهن على التفاهم لإنجاز الأعمال المطلوبة , فقد تهمل أداء

واجباتك لسبب صحي أو مزاجي.

الميزان : يوم مناسب لتوضيح الأمور مع محيطك ولفتح حوارات كانت مؤجلة ، فاليوم تناقش وتفاوض وتضع أمورك بنصابها الصحيح ,

لتصل بأمورك العملية لبر الأمان ، ولتجد نجاح بقضايا تهمك.

العقرب: إعتمد اليوم التروي والهدوء بمعالجة الأمور ، فالأجواء تنصحك بعدم الإستعجال بأي ردات فعل ، فأنت مضطرب اليوم وأسبابك

عائلية ، ولا يُستحسن أن تكون مباشر لدرجة الخطأ.

القوس: تواصلك اليوم مع محيطك إيجابي وناجح، فأنت ودود ومحب وتلقى التجاوب والقبول من محيطك، فاليوم للأخبار

والمشاركةوالتقارب العائلي , والأجواء إيجابية والتغييرات العملية مفرحة ومرضية.

الجدي: وعود اليوم بإنفراج مالي أو رد أموال سابقة للبعض , وقد يحدث بعض الأخطاء سببها مصروفك العفوي او الإضطراري ، فما

عليك إلا ترتيب حساباتك و نفقاتك.

الدلو : يومك جيد ويعدك بأحداث مختلفة عن روتينك الإعتيادي ، فاليوم للسفر ، لللقاءات ، لتأخذ منحى طموح بتدبير أمورك المهنية

والشخصية ، اليوم للطاقة والتجديد ، وربما لحلول أو مصالحات أو قرارت جديدة.

الحوت: يتراجع مزاجك اليوم وتشعر بشيء من الأسى ، وربما السبب هو عتبك على من حولك وسماعك لأقوال تجعلك تعيد النظر

بعلاقات وأشخاص بحياتك , فلا تستعجل كلامك وكن متحفظاً , ولاتكابر كي لاتندم لاحقاً.

الحمل: قد يمر هذا اليوم خالي من الطاقة والحماس، فأنت تميل للفتور وربما تتذكر مامضى، أو تستعيد بعض المواقف السابقة وتقارن

مابين ماضي وحاضر.

الثور: نشاطك جيد وخاصة على صعيد علاقات عامة وتحركات إجتماعية وإتصالات، فاليوم للقاءات ولتوسيع دائرة معارفك والدخول

بأوساط جديدة.

الجوزاء: قد يحمّلك المحيط مسؤولية مايحدث، فتزعجك بعض الإنتقادات أو الأخطاء، فحاول التعامل بمرونة وانسحب من المواقف التي

ممكن أن تثير الخلافات.

السرطان: تتغير الظروف لتصب بمصلحتك اليوم، فتكبر الآمال وتتحسن الأجواء وربما تسافر أو تباشر بخطوة جديدة تساهم بنمو

أعمالك.

الأسد: يوم ألطف لتعيد تنظيم أولوياتك وتصحيح مساراتك ، فاليوم تخطط وتضع أسس لماتنوي فعله وبمساعدة من حولك، فالمحيط داعم.

العذراء: قد تواجه اليوم بعض المنافسة أو التحدي ، فحاول التقليل من الصراحة بمواجهاتك وتجاهل كل مايمكن أن يسبب المشاكل،

فاليوم معاكس وصحياً متعب.

الميزان: مشاغلك متنوعة اليوم وماعليك سوى تنظيمها، ومحاولة برمجة وقتك بشكل صحيح، فاليوم استعد لبعض الضغط أو الطوارئ

العملية وربما الصحية.

العقرب: يوم جيد لتشعر بتقدير الآخرين وتسوّي بعض الخلافات إن وُجدت، فالأخبار جديدة وسارة وتعاطف المحيط معك يعزز من علاقتك

ويعيد لها الإستقرار والتوازن، فلا تتردد بحواراتك لأنها ناجحة.

القوس: قد يطرأ اليوم بعض التغييرات أو الأخبار المربكة، فقد تواجه وضع تحتار بشأنه، وماعليك سوى التهدئة ومحاولة إيجاد مخارج

مناسبة.

الجدي: يوم جيد لتعاود تواصلك مع من غبت عنهم، فهذا اليوم ينشط علاقاتك ولقاءاتك، وتزداد حركتك وتنقلاتك، فأنت تلم شمل العائلة

حولك وتحاول تنظيم أعمالك بكفاءة.

الدلو: يوم جيد سوى من بعض الإرهاق المادي، بسبب نفقات زائدة تحتاج لإدارتها جيداً، فاليوم انتبه لمصاريفك وحاول إختصار الفائض

منها.

الحوت: يوم نشيط ومليء بالطاقة والحماس لدخول الجديد، فأنت تطوي صفحة ماضية بمافيها من المتاعب والضغط، وتحاول وضع

أسس جديدة لأعمالك ومشاريعك.

الحمل: تواجه اليوم بعض السلبيات بأفكارك وظروفك ، فأمورك تراوح مكانها ولاتستطيع حسمها ، فكن واقعياً ، ولا ترتكب خطأ

بتصرفات أو اندفاع غير مدروس.

الثور: تتجدد أجواءك اليوم بحركة إجتماعية واسعة عبر صداقات وعلاقات متنوعة ، فاليوم يزداد رصيدك من التواصل واللقاءات

والمشاريع الجديدة .

الجوزاء: لاداعي للمبالغة اليوم ، وأحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعاً لسوء فهم بمقاصدك أو إحراج قد تقع فيه ببعض

المواقف ، فاليوم هناك إظهار لبعض الأخطاء، وربما تشعر ببعض اللحظات بالغبن.

السرطان: تتطور أحوالك اليوم وترتاح لفرص توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم مؤثر على الآخرين بحديثك ونقاشاتك ,

فاستفيد من كم العلاقات الحسنة حولك وفكّر بجديدك، فاليوم تناقش فرص جديدة.

الأسد: إيجابيتك اليوم تسهل عليك فرص إستشارة من حولك للوصول لتسوية أو حلول أنت بحاجة لها، فاليوم علاقاتك الحسنة مصدر

للتعويضات والمساعدات.

العذراء: صدقك مع نفسك ومع الآخر يتيح لك ترطيب الأجواء المتوترة ، فلاتبحث اليوم عن المتاعب وخفف من توجيه الإنتقادات للمحيط,

وحاول السيطرة على مزاجيتك وفرض رغباتك وخاصة أسرياً.

الميزان : حدد أولوياتك اليوم بدقة، وإعمل وفق برنامج واضح ومدروس، فأنت مشغول بعدة إتجاهات ولكن رتب أعمالك وركز جهودك

لتضمن النتائج, بعيدا عن التشتت الذي تعيشه اليوم.

العقرب: تهدأ الخواطر اليوم وتبدأ بتغيير مواقفك إلى الإيجابية ، فاليوم تسعى لإبعاد أجواء التشتت عنك بمبادرات إصلاحية تعيد الدفء

والتواصل لعلاقاتك, وتأخذ بمصالحك للأمام.

القوس: متاعبك اليوم عائلية وشخصية، فقد يسود التشنج وتتوتر الأجواء، فحاول التريث واعتمد الحياد والتسامح بتعاملك مع محيطك ،

وأسأل من تثق لعلّك تجد جواب شافي لما يشغل بالك أو يحييرك.

الجدي: تعاود اليوم تواصلك الفعال مع من حولك، وتسعى لإيجاد قواسم مشتركة أو حلول مساعدة لتفاهمك معهم وخاصة بحياتك

الشخصية, فاليوم للأخبار المشجعة.

الحمل: الفرصة متاحة اليوم لتباشر بحماس نحو ملاحقة أمورك التي تأخرت ، فاليوم حيويتك وإعجاب من حولك يدفعانك لتحسينات , لأنك

تجيد التفاهم والتصرف المناسب, وتميل للتوافق والإنسجام مع محيطك.

الثور: إحمي نفسك اليوم من هواجس أو مبالغات لن تسفر عن نتائج، فالجو معاكس وعليك التمهل وضبط النفس لتجاوز السلبيات بردات

فعلك مع الآخرين.

الجوزاء: نشاطك اليوم يضفي على حياتك الإجتماعية البهجة ويزيد من تأثيرك على مجتمعك ، فاليوم تتوسع علاقاتك بأنشطة وإهتمامات

مشتركة, فأنت جاهز للتجديد والتفاعل وأيضاً للتصالح وإعادة الإنسجام لعلاقاتك.

السرطان: وكأنك اليوم تحاسب من حولك على بعض الأفعال ، أو تندم على ثقة بأشخاص ، فحاول تجنب العناد والمكابرة , وتمسك

بمرونتك ولا تغلق الباب أمام حلول تحميك من تصعيد الخلافات بلا داعي، فاليوم قد تواجه موقف مُربك.

الأسد : تحاول اليوم الخروج من حالة راكدة ، وتطرح أفكار ومقترحات جديدة تلقى إستحسان وتأييد ، فاليوم أنت نشيط وإسعى لإستدراك

أخطاء سابقة ، وافرح لخبر أو مصالحة.

العذراء: استفيد اليوم من معطيات جديدة تخدم مصالحك وتطوّر واقعك وعلاقاتك للأحسن، فتفرحك الأخبار والمبادرات فالأجواء حولك

مشجعة وداعمة للقاءات ونقاشات مفيدة تلقى التأييد والتجاوب.

الميزان : لتتجاوز الإزعاجات اليوم ، حاول تبسيطها والسعي لفهمها ، فاليوم تحتاج لجرعة زائدة من الهدوء لتحاصر قلقك من أخبار وأحداث أو تأخيرات تصيبك بالتوتر ، فلاتحاسب ولاتعاتب وانتظر ريثما تنجلي المعاكسات.

العقرب: مزاجك متقلب اليوم و تفتقد الطاقة وقد تعاني من وهن أو إرهاق بسبب إنشغالات متنوعة تستهلك جهدك ووقتك ، فحاول مراعاة صحتك , وثق بمن حولك لتجد العون الذي تحتاجه منهم.

القوس: قد يخبئ لك القدر اليوم فرصة إيجابية ، أو خبر سار أو ظرف مناسب يطمئنك ، فالأجواء حولك أكثر صفاءاً من قبل ، وأنت تتصرف بطريقة مناسبة ، فلا تتردد بتأهيل علاقاتك من جديد وطرح مواضيعك للنقاش مع من يعنيك أمرهم.

الجدي: حاول اليوم الإبتعاد عن أي مواجهة محتملة بحياتك الشخصية ، فأنت تراكم بداخلك إزعاجات قد تفقد أمامها السيطرة ، فالجو متوتر وليس أمامك سوى التفهم والإقتراب الودود من محيطك وخاصة العائلي .

الدلو: ظروف إيجابية تحيط بك اليوم فاستفيد من حوارات تخوضها وسعي لحلول ترضي كل الأطراف ، فأنت ترتب علاقاتك العائلية وأعمالك , فتكثف إتصالاتك ، وقد تمارس عملية إقناعية تتعلق بأوضاع عائلية أو شخصية مستقبلية.

الحوت: حظوظك المالية جيدة ، ولا يلزمك سوى وضع حد لنسبة النفقات والمصاريف العشوائية , فلا تتصرف بلاحساب ، وخاصة على أمورك الشخصية والإجتماعية, فأنت اليوم أميل للإسراف.

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