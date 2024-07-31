توقعات برج السرطان لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج السرطان لشهر أبريل

أحد الأشهر الأكثر دقة فبهذه الفترة تتحمل مسؤوليات أو مهمات ثقيلة فالظروف تختبر صبرك وقدرتك على التماسك وتجنب التقصير والإهمال وارتكاب الأخطاء.

الكواكب المتواجدة ببرج الحمل تسلّط الضوء على أدائك وربما سمعتك ببعض الأحيان وقد تعرّضك لمواجهة بعض المنافسات العلنية والتي يجب عليك التعامل معها بصبر وحكمة.

تضطر للتغيير أو ربما تتقلص صلاحياتك أو تخسر موقعاً أو مكاناً فعطارد المتراجع ببرج الحمل يجعلك في حالة من التوتر والقلق والانتظار وقد تستاء من ترقب بعض النتائج أو من فقدانك للثقة بأشخاص كنت تعتمد عليهم.

ولكن اعتباراً من تاريخ ٢٠ تنتقل الشمس إلى برج الثور فتتحسن الأجواء والأحوال وتتلقى الدعم والمساعدات عبر علاقات وصداقات تخدم مصالحك.

قد ترتب لسفر أو تستقبل أشخاص قادمين من سفر وربما تنعم بلقاءات عذبة تفتح أمامك آفاق جديدة.

أما عاطفياً، قد تتراجع الأجواء من بعد الأسبوع الأول من هذا الشهر فتشعر بالضيق أو ربما تقيدك بعض المسؤوليات التي تؤثر على وضعك العاطفي والعائلي والذي يمر ببعض المطبات والتوترات.

فانشغالاتك المهنية تسيطر على اهتمامك وتفكيرك مما يخلق بعض الصعوبات مع الشريك. أما بالنسبة للخاليين. فقد تختار أشخاص تحقق من خلالهم مكانة أو دعم أو طموح أو استقرار.

لا شك أن مرورك ببعض الظروف والمواقف الضاغطة ولكن مصالحك تحتم عليك تحمل بعض الأمزجة، كوكب المريخ ببرج الحوت يدعمك ويعطيك القوة والشجاعة ولكن عليك عدم المخاطرة بصحتك وسلامتك وربما تشغلك ظروف صحية تخص أحد أفراد محيطك.

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