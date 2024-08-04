توقعات برج الثور لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الثور لشهر أغسطس 2024
سأبدأ بالوضع العاطفي هذا الشهر وتحديداً من تاريخ خمسة، والذي يشير لتحسن وازدهار، ويساعدك على ترتيب أوضاعك وتنظيم شؤونك، فقد حان الوقت لتسوية العلاقات ووضع النقاط على الحروف والانطلاق دون تردد؛ لأنك ستجد نفسك أمام قرار مصيري يتعلق بارتباط أو برحيل.
بهذا الشهر تعبر عن عواطفك، ولكن الوضع الأكثر دقة هو الوضع المالي، والذي يضعك بصعوبة لتدبير أمورك نتيجة لكثرة المدفوعات أو النفقات المطلوبة منك، ومن المستحسن بهذا الشهر تأجيل اي عملية بيع أو شراء أو استثمار أو شراكة لنهاية الشهر، فقد تضطر لدفعات مالية مفاجئة لها علاقة بعقار أو إصلاحات أو أعمال ترميم، وربما بعض الأعطال. قد تكتشف فوضى بحساباتك فاعمل على تنظيمها وابتعد عن الإجراءات المالية العشوائية.
قد تغير موقع أو مكان إقامة أو واقع منزلي، وربما تعاني من بعض الضغوط على مستوى الوضع العائلي، والذي سيكون مرهقاً بهذا الشهر، وقد يتعلق الأمر بأحد الأولاد أو ربما للبعض ببعض المصاريف الصحية.
اعتباراً من تاريخ ٢٣ يخف الضغط، وتبدأ أوضاعك بالتحسن فأنت مقبل على مرحلة أكثر إيجابية وخاصة بما يخص راحتك النفسية وطرق تواصلك مع الآخرين فالشمس في برج العذراء تلقي الضوء على مهاراتك ومواهبك، وعلى علاقاتك التي تتسم بالتعقل والموضوعية. قد يكتمل اعتباراً من تاريخ ١٩ قرار مهني تتخذه أو تنتقل لوضع جديد.
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