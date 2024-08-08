توقعات برج الأسد لشهر أغسطس2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الأسد لشهر أغسطس 2024

الشمس بأقوى مواقعها تضفي عليك بهذا الشهر الجاذبية والوضوح والقدرة على التصرف والخيار بدايات جديدة وفتح أبواب للتطوير والتغيير ابتداءً من داخلك، ورغم ان هذا الشهر قد يحمل إليك عملاً جديداً وبعض المكاسب إلا ان تراجعت الكواكب تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بقراراتك المالية منعاً لارتكاب أخطاء نتيجة التسرع والارتجال بالنفقات.

عليك ألا تسمح لنفسك بالتورط بأي إجراء غير مدروس وانتبه من فقدان أو عملية غش أو احتيال، أما بما يخص وضعك العاطفي، فقد يتزامن بهذا الشهر مع أوضاع مالية، وربما تبدو أكثر مادية بتصرفاتك مع الشريك كاختيارك لعلاقات تؤمن لك الدعم المالي أو العكس.

قد تدخل علاقات كثيرة ومتنوعة وبدون حيطة لذلك حاول التريث بالصداقات الجديدة وراعي صداقاتك القديمة من موقف قد يطرأ مع أحدهم، أما عن الثلث الأخير من الشهر، فقد تبدأ أوضاعك المالية والمهنية بالتحرك الفعال، وربما تتمم اتفاقاً أو عقد أو شراكة جديدة بهذه الأثناء.

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