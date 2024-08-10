توقعات برج الميزان لشهر أغسطس2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر أغسطس 2024

تستفيد بهذا الشهر من تواجد الشمس ببرج الأسد والمشتري والمريخ ببرج الجوزاء حيث تفتح أمامك أبواب جديدة لعلاقات اجتماعية، وربما عروض وفرص مرتبطة بسفر، رغم أنك قد تتصرف ببعض الأحيان بطريقة اندفاعية، وربما عشوائية بقرارات تخص سفرك أو عملك لذا عليك الانتباه من التسرع وعدم دراسة كل التفاصيل بدقة وجدية.

عطارد المتراجع ببرج العذراء يفرض بعض التعطيلات أو التسويف، وربما تطرأ أخطاء باتمان بعض الأوراق أو المعاملات، وانتبه أيضاً من ضياع أو فقدان لشيء مهم، من تاريخ 15 تعيش تجربة أو سوء تفاهم مع أحد الأصدقاء أو عرقلة سفر،

لن يكون الوضع العاطفي مريحاً بهذا الشهر، المناخ يتحدث عن تراجع أو اكتشاف بعض الحقائق حول العلاقة أو عن الشريك أو عنك، وربما تعود بك ذكريات من الماضي عن شخص أو علاقة كانت بحياتك، قد تعاني من بعض التدخلات، أو تضطر لمساعدة طرف ما،. هذه الأجواء مثيرة الأوضاع دقيقة.

ومن الوارد أن تتأثر الصحة، ببعض التقلبات فعليك الانتباه، بتاريخ 19 يكتمل قمر ببرج الدلو؛ مما يشير لحسم قضية عاطفية أو أمر يخص أحد الأولاد، وربما أمر مالي كان عالقاً وبطريقة إيجابية، أما عن الثلث الأخير من الشهر، فقد تدخل الأمور بحالة تباطؤ أو برود، تتأخر بعض الإجراءات أو النتائج التي تنتظرها، لا عليك حاول أن تخفف النمط، وتعيد النظر بأمورك ومواقفك استعداداً لمرحلة تنقية واستبعاد للأمور الغير مجدية.

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