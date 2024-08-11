توقعات ماغي فرح لبرج الدلو 2024: تحركات مهنية ومغامرات رومانسية

في توقعات ماغي فرح لعام 2024 يعيش مواليد برج الدلو الكثير من المغامرات الرومانسية في العام الجديد، فضلاً عن تغيرات مصيرية على الصعيد المهني، تعرفي معنا في هذا المقال على أبرز توقعات برج الدلو 2024.

يعيش مواليد برج الدلو حالة من الرومانسية قوية في العام الجديد، ويقابلون الحبيب في أوقات غير متوقعة، ولكن هناك تحذيرات على الصعيد الصحي، وهو ما ستكشف عنه ماغي فرح في السطور القادمة.

برج الدلو 2024 على الصعيد المهني

عن توقعات برج الدلو 2024، قالت ماغي فرح: "يكون النجاح حليفك وتبدأ العام الجديد مع حيوية، ومضاعفة وعزم على النجاح وإثبات موقعك ومصداقيتك. تكون من أكثر المتأثرين في الطوالع الفلكية التي تنقلنا إلى عصر الدلو وينتقل كوكب بلوتون من الجدي إلى برجك نهائياً مع تراجع بسيط في بعض الأحيان بالإضافة إلى خروج كوكب ساتورن من برجك وانتقاله إلى برج الحوت حتى يخفف عنك الضغوط. أما كوكب جوبيتر ما زال في برج الثور يحاصرك قليلاً حتى تاريخ 25 مايو ثم ينتقل إلى موقع مهم جداً بالنسبة لك وهو برج الجوزاء أي منزلك الخامس في 26 مايو، فيغمرك بفترة جيدة من اللقاءات والنجاحات والتغييرات المناسبة والمفاجآت الجميلة".

وأضافت مشيرة إلى بعض التغييرات على أصحاب برج الدلو: "بعض مواليد الدلو اتجاهاتهم ويختارون مهنة أخرى أو ينتقلون من مكان إلى مكان آخر وتنطلق لتوسيع الاتصالات في فصل الربيع وتدعمك الأفلاك في بداية العام وخاصةً في فبراير حيث تزورك كواكب الشمس وماركور ومارس حتى تقلب بعض الموازين وتُطلق جديدًا في حياتك، تكون سعيدًا جدًا في فصل الصيف بقرب الأصدقاء والأحباء وتُنهي العام مع آمال وإنجازات مهمة جداً. تشير الكواكب إلى أولويات في العمل التجاري كما لمؤسسات النقل والسفر ومجال البناء والعقارات. تزدهر الأعمال في العام 2024 رغم أن الفلك يطلب منك الاستثمار في مجالات محافظة ومدروسة جداً بعيداً عن المغامرات".

وتابعت: "تميل إلى المجازفة وجلب الأرباح ابتداءً من 26 مايو تتاح لك فرص مهنية واعدة فتكون بين المتفوقين الناجحين في الأعمال ترمز هذه السنة إلى ولادة جديدة في حياتك وربما ولادة فكر أو طفل أو مسار أو انتماء أو عقيدة أو أي أمر آخر هذه سنة آسرة ومهمة ومؤثرة جداً تحمل لك الفرص كما التحديات وتجعلك تطل على علاقات شخصية مميزة تتبدل فيها الظروف والأحوال وتفتح أمامك أبواب جديدة.. يشكل شهر يونيو مفترق طريق لينقلك إلى موقع آخر مليء بالمفاجآت الحلوة والتغييرات المناسبة.

تحصل على فرص أيضاً في أواخر الصيف ومع بداية الخريف تغير المسار وتؤمن المشاريع الأكثر طموحاً. ربما تقتحم مجالات جديدة وتحول أحد الأحلام إلى حقيقة وتستفيد من الطاقة الفلكية التي يحدثها جوبيتر في الجوزاء خاصةً بين شهري يوليو وديسمبر حيث تسهل عليك الاتصالات ويكون التعاون مع بعض الفئات مثمراً جداً. تتاح لك فرص التحالف والتواصل والانفتاح على ساحات اجتماعية جديدة".

توقعات برج الدلو 2024 على الصعيد العاطفي

في توقعات ماغي فرح لعام 2024 تحتل الشؤون العاطفية أولويات برج الدلو فتقول خبيرة الفلك: "تعيش أحلاماً وأجواء رومانسية ومغامرات كثيرة إذا كنت غير مرتبط، لا شك أن الجديد يكون العنوان الأبرز في حياتك الشخصية، رغم أنك تعيد النظر في بعض العلاقات مع حمايتك لحياتك العائلية تحمل لك هذه السنة مغامرات كثيرة إذا كنت عازباً وإذا مررت في بعض العلاقات الفاشلة في السابق فتعوض عنها في تعدد مغامراتك أو مشاركتك في مناسبات اجتماعية وإقامة صداقات حلوة وربما بلقاء نصفك الآخر إذا كنت تبحث عنه".

وأضافت: "انتبه من غياب غير مبرر عن الحبيب أو من علاقة لم تتعرض لأي مشكلة وعلى الأرجح بين الربيع والصيف لأن الاضطرابات تسود في الوقت هذا، تلتزم بجديد في أغسطس وربما تتعرف إلى أحد أثناء رحلة مهنية رغم أن بعض المغامرات تعرضك لمآزق وأزمات إذا لم تضبط تصرفاتك.. تتفق مع أحد مواليد الجوزاء على مغامرة تغير اتجاهاتك. تكون الصداقة كما التفاهم على بعض المبادئ والاتجاهات والأفكار.. تُغرم ربما بأحد مواليد العقرب وتعيش قصة خيالية تتأرجح بين التفاهم والجدال وبين العشق والمعارك".

وتابعت: "لكنك تجد الأمان بالقرب من أحد مواليد القوس وتكون صداقتك معه مدخلاً لهذا الارتياح. تكون علاقتك مع أحد مواليد الميزان مثالية. يجذبك وتنجذب له وربما يحدث هذا الأمر ثورة في حياتك. أما إذا انجذبت لأحد مواليد العذراء فتكون العلاقة قصيرة كما مع أحد مواليد الجدي حيث يتخلل العلاقة بعض المشاكل وسوء التفاهم".

برج الدلو 2024 على الصعيد الصحي

حذرت ماغي فرح برج الدلو في العام الجديد من الإهمال في الصحة وقالت: "يجب أن تحمي نفسك ببعض فترات السنة من الإرهاق والضغوطات وتلجأ إلى علاج فعال إذا شعرت أن علاجك الحالي لا تستفيد منه. يجب أن تعتني بصحتك وحاول أن تجد بيئة جيدة للشفاء بحسب لكن لا تخف، يدعمك كوكب جوبيتور ابتداءً من فصل الربيع ويؤمن لك كوكب مارس الديناميكية اللازمة والضرورية لأي تراجع صحي. كما يفرض عليك كوكب ساتورن في الحوت انتباهاً لصحتك وسلامتك انتبه لآلام الصدر والمعدة ولغذائك وإذا كنت تعاني من أمراض القلب فيجب الاعتناء بنفسك والابتعاد عن التشنج".

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