توقعات برج العقرب لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العقرب لشهر أغسطس 2024

تدور الأمور لمصلحتك اعتباراً من تاريخ 23 لتتحرر من بعض الضغوط والأشخاص السلبيين حولك، والذين قد يعرقلون بعض خطواتك، أو يسيئوا لحضورك ببعض الفترات من هذا الشهر، لذلك عليك التحلي بالهدوء ومضاعفة الجهود والتركيز لتقطع الطريق أمام من يسلط الضوء على أخطائك أو هفواتك، فبيئة العمل وعلاقاته تكون ضاغطة وخاصة مع السلطة وأصحاب النفوذ بمحيطك.

وربما تضطر لتغيير مكان أو موقع عملي بهذا الشهر، لذلك اعتمد على حدسك وأدائك الجيد، أما عاطفياً فقد تروق لك الأجواء، ويقدم لك القدر فرصة أو ربما صدفة اللقاء بشخص غريب أو بعيد عن محيطك الاعتيادي تجد معه قواسم مشتركة ممتعة لك، والبعض ممكن أن يحول علاقة صداقة إلى حب أو يعزز علاقة ناشئة. وإذا قررت السفر فعليك الانتباه لكل الأوراق والتفاصيل التحضيرات اللازمة له.

في هذا الشهر أيضاً يتسلط الضوء على أوضاع مالية مشتركة وحسابات والتزامات، وربما عليك عدم إهمال الصحة والمتابعات الطبية اللازمة، يسجل هذا الشهر أيضا نهاية مرحلة تتعلق بوضع عائلي أو سكني أو عقاري، وربما تتخذ قراراً نهائياً بعلاقة رسمية بحياتك.

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