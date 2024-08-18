توقعات برج الحوت لشهر أغسطس 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحوت هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الحوت لشهر أغسطس 2024
للكواكب بهذا الشهر وجهة نظر بالتأثير على أوضاعك كافة، فبرغم معاكستها لك وخلق بعض المتاعب مع الشركاء بالحب والعمل، وربما نقاشات ساخنة ببعض الأوقات، إلا أنك تستطيع بالقليل من الهدوء والصبر أن تتحايل لكي تجنب نفسك القرارات الخاطئة والناتجة عن الانفعال والتوتر،
قد تدخل بهذا الشهر شراكة أو عمل جديد، ولكن يستحسن مضاعفة الجهود وتنظيم الوقت لأن ستتغير بعض التفاصيل الحياتية اليومية بهذه الفترة، مرهق أنت وتحتاج لعناية صحية جدية وعدم إهمال أي عارض نفسي أو جسدي.
قد تدخل بهذا الشهر علاقة جديدة، ولكن تحمل طياتها الصخب والطيش، وربما يتورط البعض بالتعددية بالعلاقات دون الالتزام الجدي، ولكن وعلى الجانب الآخر قد يعلن البعض منكم ارتباطاً رسمياً أو انفصال عن شخص أو موقع.
الأوضاع بهذا الشهر مختلطة ومشوشة قليلاً فما عليك يا عزيزي إلا التأني والحذر وعدم التورط بعقود أو عمليات بيع أو شراء بهذا الشهر، الرؤية غير واضحة على الأقل ليبدأ كوكب عطارد بحركته التقدمية بنهاية الشهر، والذي قد يؤثر على تفاهمك مع العائلة والتزاماتها، فقد تسود عموماً أجواء من الالتباسات والغموض بتدخلات أو اعتراضات على قرار عاطفي بحياتك.
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