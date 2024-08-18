برج الحصان الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

يعد برج الحصان الصيني من الأبراج الصينية، ويأتي في المرتبة السابعة منها، وهو يضم مواليد أعوام محددة، إذ إنه يتبع تصنيف الأبراج الصينية التي تتكرر كل اثني عشر عاماً، وفي هذا المقال نقدم لك أبرز صفات برج الحصان الصيني ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبرج الأخرى.

تشمل صفات برج الحصان الصيني (بالصينية: 马 (mǎ)) و(بالإنجليزية: horse) الكثير من المميزات التي يختلف بها عن غيره من الأبراج الصينية، ويضم برج الحصان الصيني مواليد الأعوام: 1930، 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014، 2026، 2038. [1]

فيما يأتي ندرج لك أهم صفات مولود برج الحصان الصيني: [2]

مستقل، ومرح، ويحب مشاركة الآخرين في أفراحهم.

عنيد وعندما يفقد صوابه، يتصرف من دون تفكير.

مليء بالطاقة، ودائم التنقل من نشاط إلى آخر.

جيد في الأمور المالية، ولديه رغبة وميل للسفر.

يرغب في الحب الذي يقوده إلى الرقي الروحي.

الرغبة الجسدية لديه مثل المغناطيس بينه وبين شريكه.

ماهر في فن الإغواء، إلا أن علاقاته غير مستقرة، بسبب سلوكه غير المتوقع فقد يهرب دون سابق إنذار.

لديه ذكاء وحضور قوي، ويحب التباهي أمام جموع الناس.

رقم قوته الظاهرة، إلا أنه قد يشعر بالدونية تجاه المحيطين به.

غالباً ما يكون معتمداً على نفسه، وغالباً ما يصل إلى أهدافه.

يتبع نزواته إلى حد كبير، مما يفسر وجود علاقات في حياته معلقة وغير محسومة، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل.

يدعم الآخرين في مشاريعهم ويدفعهم للأمام بسهولة.

هناك عدد من الخصائص والمميزات لمولود برج الحصان الصيني، ندرجها لك فيما يأتي: [1]

الترتيب: 7

7 الاتجاه: جنوب

جنوب العنصر: النار

النار اللون: الأحمر

الأحمر الشهر: يونيو

يونيو الفصل: الصيف

الصيف الاستقطاب: يانغ

يانغ الحلفاء: برج النمر، برج الكلب

برج النمر، برج الكلب الأعداء: برج الفأر

برج الفأر حجارة الحظ: البريل

البريل أرقام الحظ: 3، 4، 5، 6، 15، 21، 34، 35، 36، 45

3، 4، 5، 6، 15، 21، 34، 35، 36، 45 البرج الغربي: الجوزاء

الجوزاء الكوكب: عطارد

لكل برج من الأبراج الصينية 5 أنواع مختلفة، وفيما يأتي سنتحدث عن أنواع برج الحصان الصيني: [2]

برج الحصان المعدني: جدير بالثقة، ويعمل بجد واجتهاد، وزعيم جيد، وقادر على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

جدير بالثقة، ويعمل بجد واجتهاد، وزعيم جيد، وقادر على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة. برج الحصان الخشبي: انطوائي، وعديم الثقة، وخيالي، ويؤمن بأن الانفتاح والتواصل مع الآخرين يؤدي إلى حياة أفضل بالنسبة له.

انطوائي، وعديم الثقة، وخيالي، ويؤمن بأن الانفتاح والتواصل مع الآخرين يؤدي إلى حياة أفضل بالنسبة له. برج الحصان المائي: يعرف كيفية استغلال الفرص، وساحر، وواثق، ويقبل النصيحة، ويسعى للنجاح.

يعرف كيفية استغلال الفرص، وساحر، وواثق، ويقبل النصيحة، ويسعى للنجاح. برج الحصان الناري: حيوي، ويضحي بأي شيء لتحقيق طموحه.

حيوي، ويضحي بأي شيء لتحقيق طموحه. برج الحصان الترابي: متواضع، وغير طموح، ويحب الحياة الرغدة.

مولود برج الحصان مهمل دائماً في الأمور الصحية، مما قد يجعله عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنه يرهق نفسه كثيراً في العمل، ولا يحصل على أوقات راحة كبيرة، مما قد يجعل جسمه عرضة للإرهاق والإجهاد. [1]

ينتشي الحصان سعادة بالحب، ويحب الشعلة الأولية للعلاقة الجديدة، وينتقل من لحظة رومانسية مثالية إلى أخرى، ويأخذ بعض الوقت للنظر إلى العلاقة بشكل جدي، وفي العلاقات العاطفية، يمكن الاستحواذ على الحصان بالحنان واللطف. [2]

على الشريك المثاليّ أن يطمئن قلب مولود الحصان دوماً، ويشجعه ويتفهم احتياجه إلى أوقات خاصة يخلو فيها لنفسه، كما أن الحصان صديق وعشيق جيد، لكن بما أن الحريّة والعند من صفاته الأساسية، فالعلاقات التي يكونها غالباً لا تدوم طويلاً. [2]

يرغب مولود برج الحصان في ذلك الحب الذي يستطيع أن يقوده إلى الرقي الروحي، كما أنه شخص بارع في فن الإغواء، إلا أنه قد يهرب في وسط علاقاته العاطفية من دون سابق إنذار، ولن ينجح في الارتباط والزواج إلا إذا وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج العاطفي. [2]

يستطيع مولود برج الحصان أن يكون دائماً صداقات كثيرة بفضل رغبته المستمرة في السفر والترحال، إلا أن العند، وعدم الصبر، وتبلد المشاعر والأحاسيس لديه يجعلونه يواجه مشاكل عدة في علاقاته مع عائلته وأصدقائه. [1]

فبالرغم من نشاط مولود برج الحصان وسفره وتنقله الدائم واحتكاكه بأشخاص كثيرين إلا أنه فاشل في علاقاته الاجتماعية، فهو لا يجيد التواصل مع الآخرين، ولا يستمع لهم، ولا يكلف نفسه عناء أن يساهم في حل مشاكلهم. [1]

وهذه أحدي ميزاته بأن لديه دائرة كبيرة من الرفاق ولكن غالباً ما تراه يمشي وحيدا على الطريق التي هو رسمها لنفسه. [1]

ينجح مولود برج الحصان في مجالات: التجارة، والأعمال الحرة، والعلاقات العامة، والسياحة، وعادةً ما ينجح بشكل كبير في المهن التي يختارها لنفسه، ويفضل أن يركز على أهداف محددة لكي ينجح في عمله. [2]

يعمل مولود برج الحصان بجد دائماً، و يحافظ على المرح والبهجة حتى في أوقات العمل الحرجة، وذلك قد يرجع إلى تبلد مشاعره وأحاسيسه، كما أنه بارع في تنظيم أموره المادية، ويتمتع بالصحّة الجسديّة والعقليّة. [2]

وغالباً ما تجد مواليد برج الحصان يعملون: أطباء، سياسيين، رسامين، شعراء، سائقين مهرة، عمال بارعين، أدباء، صحفيين، زعماء عصابات كبرى، لاعبين رياضيين، فنيين أو تقنيين، إداريين، مخترعين، مندوبي مبيعات. [2]

يتوافق مع برج الحصان الصيني أبراج أخرى صينية، وهي: برج الأرنب، وبرج الخروف، وبرج النمر، وقد يكون مولود الحصان في بعض الأحيان عنيداً جداً، ولكن يمكنه تقبل نصيحة النمر، كما أنه يمكنه تكوين زوج جميل معه. [1]

بسبب طبيعة برج الحصان المفعمة بالحيوية، يصعب عليه التعايش مع الأشخاص سريعي الانفعال، كما أنه يتمكن من بناء علاقة متناغمة مع مواليد برج العنزة جيدي المزاج، ويعتبر مولود برج الأرنب صديقاً وشريكاً لبرج الحصان في الوقت نفسه. [1]

بينما لا يتوافق مع برج الحصان كل من: برج الفأر، وبرج الثور، وبرج الديك، وبرج الحصان أيضاً، ويحب الحصان الحرية ويتوق إلى العالم الخارجي بينما يكون الفأر عائلياً، وبالتالي فإن القيم المختلفة ستؤدي إلى الكثير من الخلافات بينهما. [1]

يصعب أيضاً على مولود الحصان التنازل عندما يكون مع الثور والديك والحصان، مما يجعل من الصعب عليهم أن يصبحوا شركاء جيدين لبعضهما بعضاً. [1]

من طباع شخصية مولود برج الحصان التنقل وعدم الاستقرار، سواء من عمل لآخر، أو من مكان لآخر، أو من شريك لآخر، فهم يمثلون عن جدارة رمز الرحالة في فلك الأبراج الصينية، ووسط المجموعات الاجتماعية. [1]

ومن نقاط ضعفه أنه يشعر بالدونية أمام أقرانه، عبر تأويلاته التي تجانب الصواب، وهو الأمر الذي يجبره على عدم المكوث طويلاً ضمن مجموعة ما خوفاً من رفض الأصدقاء له. [1]

قد يقدم هذا النوع من الناس على قلب وضعه رأساً على عقب، إذا لم يعجبه أحد التفاصيل مهما كان تافهاً، مما يجعله في حالة تجوال مستمر لا تنتهي أبداً. [1]

يعاني مواليد برج الحصان الصيني من بعض الصفات السلبية، والتي تشمل: قلوق، وجرأته مبالغة، وأناني، ومتقلب، وغير صبور، ومتهور. [1]

هناك عدد من مشاهير العرب والعالم الذين ينتمون لبرج الحصان الصيني، ومن بينهم ما يأتي:

أنور السادات.

أحمد بن بيلا.

محمد علي كلاي.

نيوتن.

نيل أرمسترونغ.

لويس باستير.

محمود تيمور.

أحمد شوقي.

ليلى مراد.

عبد الله غيث.

سيندي كراوفرد.

كيفن كوستنر.

كلينت إيستوود.

باربرا سترايسند.

هاريسون فورد.

فرانكلين.

شوبان.

بيير كورناي.

توماس أديسون.

لينين.

نلسون مانديلا.

دوق ويندسور.

الأميرة مارجريت.

إيجور ستوفنسكي.

برتراند روسيل.

جوزيف هايدن.

رووان أتكينسون.

إنغمار بيرغمان.

سين كوني.

جيمز دين.

بريت إكلاند.

ليندا إيفانس.

إلا فيتزجيرالد.

بوب جيلدوف.

جين هاكمان.

ريتا هيوورث.

جيمي هيندريكس.

جانيت جاكسون.

بول ماك كارتني.

راكويل ويلش.

جون ترافولتا.

مايكل وورك.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا على أهم صفات برج الحصان الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج الصينية الأخرى، بالإضافة إلى نقاط ضعفه وقوته، وأهم مشاهير العرب والعالم الذين ينتمون إليه، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول صفات الأبراج من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

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