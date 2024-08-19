توافق الأبراج القمرية وعلاقتها باختيار شريكك المثالي

يمكن أن تساعدك خرائط الميلاد في تحديد النقاط التي قد تتفق فيها أنت وشريكك، وأين قد تواجهان صراعات، وعلى الرغم من أن معظم الناس لا يكونون مهووسين بعلم الفلك، إلا أنهم يعرفون بشكل عام علاماتهم الفلكية الرئيسية الثلاث: علامة الشمس، علامة القمر، وعلامة الصاعد. ومعرفة هذه العلامات الثلاث تعد نقطة انطلاق رائعة لفهم مدى توافقك مع الآخرين، حيث يعتبر توافق العلامات القمرية مفيداً بشكل خاص في العلاقات.

مدلولات العلامات الفلكية

بينما تشير علامة الشمس إلى صورة الذات والثقة والهوية الأساسية، وتلون علامة الصاعد الصورة التي تعرضها للعالم، فإن علامة القمر هي "بوصلة المشاعر" الخاصة بك، التي تساعد على تشكيل عالمك الداخلي وطبيعتك العاطفية واحتياجاتك، وكذلك حدسك وغرائزك، وإحساسك بالأمان، وأسلوبك في تقديم الرعاية والطرق التي ترغب في أن يعتني بك الآخرون من خلالها.

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لذلك، إذا كنت ترغب في الشعور بالأمان والرؤية والدعم في العلاقة، فمن الضروري أن تتوافق علامة القمر الخاصة بك بطريقة إيجابية مع خريطة شريكك أو صديقك. لمساعدتك، نقدم دليلًا شاملاً حول كيفية العثور على علامة القمر الخاصة بك، وكيفية البحث عن توافق العلامات القمرية مع شريك، ومن ستنسجم معه بشكل أفضل بناءً على علامتك القمرية.

كيفية العثور على علامة القمر الخاصة بك

أفضل طريقة لمعرفة علامة القمر الخاصة بك هي من خلال تشغيل خريطة ميلادك الفريدة. توفر بعض التطبيقات قائمة بمواقعك الفلكية، ولكن هذه القائمة لن توفر لك أكبر قدر من المعلومات، أو تؤهلك لتعلم المزيد لاحقا. ستفيدك أكثر إذا قمت بإنشاء خريطة ميلاد بأسلوب العجلة المجانية عن طريق إدخال تاريخ ميلادك، وقت ميلادك، ومكان ميلادك. من هناك، يمكنك العثور على القمر وتحديد العلامة التي كان فيها عند ولادتك.

ما الذي تبحث عنه لتحديد توافق العلامات القمرية؟

بمجرد أن تعرف علامة القمر الخاصة بك، سيكون من المفيد أن تلاحظ العنصر الذي تنتمي إليه (النار، الأرض، الهواء، أو الماء). لأن التواجد في نفس العنصر يعني أن العلامتين تقعان على بعد 120 درجة من بعضهما، مما يشير إلى رابطة متناغمة وسهلة.

علامات النار: الحمل، الأسد، القوس

علامات الأرض: الثور، العذراء، الجدي

علامات الماء: السرطان، العقرب، الحوت

علامات الهواء: الجوزاء، الميزان، الدلو

ثم، يجب عليك التعمق في ما يطلق عليه الفلكيون اسم "التحليل التوافقي"، أو تحليل خرائط ميلاد شخصين لتحديد التوافق، التحديات، ومجموعة متنوعة من الديناميكيات الأخرى. بدلاً من القيام بمقارنة كاملة، يمكنك التركيز على كيفية ارتباط علامة القمر الخاصة بك بتفاصيل أخرى في خريطة شخص آخر.

إذا كانت علامتك القمرية في نفس العلامة أو نفس العنصر مثل قمر شريكك، فإن هناك تناغماً طبيعياً وسلساً داخل الرابط العاطفي بينكما. وجود نفس علامة القمر يعني أنك ستتوافق مع شريكك بشأن ما يمنحك الإحساس بالأمان وكيف ترغب في أن يُعتنى بك. وتوافق القمر في نفس العنصر يعني أن احتياجاتكما العاطفية متناغمة. على سبيل المثال، إذا كنتما تملكان قمرًا في علامات الأرض الثابتة، فقد تظهرا اهتمامكما من خلال أعمال الخدمة أو تقديم نصائح عملية. وإذا كان قمر كل منكما يقع في علامات النار، فقد تظهران اهتمامكما من خلال التعبير الجريء عن مشاعركما واتخاذ خطوات جريئة.

علامة القمر الخاصة بك مع علامة الشمس الخاصة بالشخص الآخر:

أولاً، لاحظ إذا كانت علامة قمر لديك في نفس العلامة مثل علامة شمس شريكك (أو العكس!)، مما يشير إلى واحدة من أقوى، وأوضح الروابط الممكنة بين خرائط شخصين. لأن صورة الذات، الهوية الأساسية، الهدف، الثقة بالنفس، وتقدير الذات لشخص ما (أو علامته الشمسية) تعكس الطبيعة العاطفية واحتياجات الشخص الآخر. قد تشعران وكأنكما قطعتي ألغاز مخصصتين لتتماشى عًا.

علامة القمر الخاصة بك مع علامة الزهرة الخاصة بالشخص الآخر :

في علم الفلك، تُعتبر الزهرة كوكب العلاقات، وتحدث علامة الزهرة عن كيفية تعبيرك عن نفسك بشكل إبداعي، ما تعتبره جميلاً، علاقتك بجني المال، تجربتك للمتعة، وكيفية التعبير عن المودة. تحقق من إذا كانت علامة قمر لديك في نفس العلامة الفلكية مثل علامة شريكك، أو في نفس العنصر (وبالتالي، تكون متوافقة) — أو إذا كانت علامة الزهرة لديك في نفس العلامة أو العنصر مثل قمر شريكك. إذا كان الأمر كذلك، فإن الطريقة التي يعبر بها أحدكما تتماشى مع كيفية تعامل الآخر، مما يمكن أن يؤدي إلى كيمياء حلوة بينكما.

من يتوافق معك بشكل أفضل وفقًا لعلامة قمر لديك؟

قمر الحمل:

ولدت وقمرك في علامة النار المحكومة بكوكب المريخ، أنت تعالج مشاعرك من خلال اتخاذ خطوات جريئة وبسرعة. أنت شغوف، متهور، مرح، تنافسي، وربما قليل البراءة في كيفية تجربتك لمشاعرك. ستتواصل بشكل أفضل مع شخص لديه قمر، شمس، و/أو علامة الزهرة في الحمل، أو مع علامات النار الأخرى: الأسد الواثق، القوس المغامر وغير المفلتر.

قمر الثور:

أنت تميل إلى البحث عن المتعة، وتعشق الرفاهية، وتميل إلى أن تكون ثابتا وحسيا، وتظهر الاهتمام ببطء وثبات بفضل قمر في علامة الأرض المحكومة بكوكب الزهرة. تحتاج إلى الشعور بالقدرة على أخذ وقتك في الدخول إلى أي علاقة، ولكن بمجرد دخولك فيها، تكون ملتزمًا بالكامل. ابحث عن شخص لديه قمر، شمس، أو علامة الزهرة في الثور، العذراء الخدمية والحساسة، أو الجدي العملي والهدف.

قمر الجوزاء:

ولدت عندما كان القمر في علامة الهواء المحكومة بكوكب عطارد، تجد الأمان والراحة من خلال السعي المستمر ونشر المعلومات الجديدة، والتعلم، والتواصل مع الآخرين. الطاقة التي تجلبها إلى روابطك العاطفية عقلية للغاية، وغالبا ما تحب التحدث أو التفكير في مشاعرك لفهمها بشكل أفضل. تتوافق بشكل جيد مع الأشخاص الذين لديهم قمر، شمس، و/أو علامة الزهرة في الجوزاء، أو الميزان الذي يفضل التوازن والجمال، أو الدلو الودود والعقلاني.

قمر السرطان:

مع قمرك في العلامة الفلكية التي يحكمها، وبالتالي يكون في المنزل بها، أنت شديد الذكاء العاطفي، حساس، عاطفي، ولا يمكنك إلا أن تظهر للآخرين من خلال الرعاية. تشعر بالأمان الأكثر عندما تستمتع بحياة منزلية هادئة وبيئة صحية مع العائلة. ستجد روابط متناغمة مع الأشخاص الذين لديهم قمر، شمس، و/أو علامة صاعد في السرطان، العقرب الذي يسعى إلى الحميمية والذي يركز على العائلة، أو الحوت العاطفي والفني.

قمر الأسد:

ولدت عندما كان القمر يتحرك عبر علامة النار المحكومة بالشمس، أنت ديناميكي، كاريزمي، متفائل، وفي غاية الولاء، وتظهر مشاعرك بشكل كبير. أنت طبيعي دافئ ومحب، مما قد يجذب الناس إليك. ولكنك ستشعر بأقصى إشعال مع شخص لديه قمر، شمس، و/أو علامة صاعد في الأسد، أو الحمل النشيط، أو القوس المليء بالشغف.

قمر العذراء:

عند الربط والعناية بالآخرين، أنت موجه للخدمة، عقلاني، حساس، وماهر في البحث والتواصل، لأن قمرك يحكمه كوكب عطارد. لا يوجد ما يجلب لك المزيد من الفرح والراحة أكثر من كونك مفيدًا للآخرين، وأنت أيضًا عقلاني ومستقر في كيفية إظهارك لرعايتك لأقربائك. ستتواصل مع شخص لديه قمر، شمس، و/أو علامة صاعد في العذراء، أو الثور الثابت، أو الجدي المجتهد والموجه نحو الأهداف.

قمر الميزان:

تبذل جهدك للحفاظ على التوازن، وتجنب الصراع، وتعزيز الكثير من العلاقات المجزية — التي تفضل الاستمتاع بها واحدًا لواحد — لأنك ولدت عندما كان القمر في الميزان الأنيق، المحكوم بكوكب الزهرة. الانغماس في الأماكن الجميلة والوقت الاجتماعي المتناغم يعزز رفاهك العاطفي.

القمر في العقرب:

أنت تسعى بشكل مكثف للعلاقات الحميمة والوفاء. ستشعر بأفضل الكيمياء مع شخص لديه قمر أو شمس أو صاعد في العقرب، أو السرطان، أو الحوت.

القمر في القوس:

تجد الراحة من خلال التواجد في العالم والتعلم. ستتوافق بشكل أفضل مع شخص لديه قمر أو شمس أو زهرة في القوس، أو الحمل، أو الأسد.

برج القمر في الجدي:

قمرك في برج الأرض الذي يحكمه زحل، تجد الاستقرار العاطفي من خلال العمل الجاد والالتزام. ستتواصل بشكل أفضل مع شخص لديه قمر أو شمس أو زهرة في الجدي، أو الثور، أو العذراء.

برج القمر في الدلو:

ولدت وقمرك في برج الهواء الذي يحكمه أورانوس وزحل، تجد الراحة من خلال الفردية والابتكار. ستتواصل بشكل أفضل مع شخص لديه قمر أو شمس أو زهرة في الدلو، أو الجوزاء، أو الميزان.

القمر في الحوت :

برج الحوت، قمرك في برج الماء الذي يحكمه نبتون والمشتري، أنت حساس وعاطفي. ستجد أكبر قدر من الإشباع من الروابط مع شخص لديه قمر أو شمس أو زهرة في الحوت، أو السرطان، أو العقرب.

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