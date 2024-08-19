برج الفأر الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

ينطوي عالم الأبراج بكل اختلافاته على فكرة تحديد الصفات الشخصية، ومحاولة التعرف على مستقبل الشخص، ويعد برج الفأر الصيني أحد أشهر الأبراج الصينية، فماذا عن صفات برج الفأر الصيني، وكذلك مميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى؟ تابع القراءة لتتعرف على إجابة هذا السؤال وغيرها الكثير من المعلومات.

يُعرف برج الفأر الصيني (بالصينية: shǔ 鼠) و(بالإنجليزية: Rat)، فعندما نتحدث عن الأبراج الصينية، فإننا نشير لوجود 12 برجاً صينياً مختلفاً، وهي تختلف عن أي تصنيف أبراج آخر في العالم، وذلك لكونها مرتبة وفقاً لـِ12 سنة متتالية، بحيث يمثل كل برج منها سنة بأكملها.

أما فيما يتعلق بصفات أصحاب برج الفأر الصيني، فندرجها لك فيما يأتي: [1]

برج الفأر هو أول برج في الترتيب بين الأبراج الصينية.

شخص ساحر، ودبلوماسي، وحريص، ويعمل بلا كلل.

صاحب روح مرحة ومحبوب من الجميع، وعادةً ما يكون شخصاً ناجحاً في الحياة.

يتمتع بالذوق العالي، ويجد متعة في التباهي بأسلوبه بين الناس.

كريم جداً مع أولئك الذين يثبتون له وفاءهم.

شخص حذر دائماً ومعروف باجتماعيته.

مرح بطبعه، ويهوى حضور الحفلات مع الرفاق.

لديه فضول لا متناهي وحبه ودعمه لرفاقه لافت ولا يقدر بثمن.

يحب نفسه أيضاً، ولن يتردد بالعمل على تطوير أهدافه وطموحاته الخاصة.

يتعكر مزاجه بسرعة وسهولة، وقد ينجم عنه صدور سلوك خارج أو استخدام ألفاظ بذيئة.

يعقد حياته بسبب تدخله الدائم في مآسي ومشاكل الآخرين، ومحاولة حلها مهما كان الثمن.

يجد صعوبة في الاستسلام لعواطفه وخصوصاً إذا تعلق الموضوع بالعودة إلى شخص خذله في السابق.

نادراً ما يفوت مولود الفأر فرصة للجدال والحوار مع الآخرين.

شخص فضولي في أكثر من جانب لذا نجد أن فضوله يشمل كل ما هو حوله.

دائماً جاهز لاقتناص أية معلومات جديدة أو حتى أي شيء قد يكون ذا فائدة في الحاضر أو في المستقبل.

يجيد الدخول في خصوصيات الناس والبحث عن أسرارهم.

لا يتردد في استخدام أي معلومة يحصل عليها لتحقيق مصلحته الشخصية.

تسيطر عليه أحياناً عادة الثرثرة، ومن الأفضل محاولة الحد منها.

من الصعب أن ينظر خارج نفسه، وفي حال استطاع إيجاد متسع للآخرين في حياته، فإنه يكون قد وجد طريق سعادته.

رجل الفأر رجل أعمال ناجح، يحب المال، يهتم بموظفيه وعادل في أحكامه.

يقتصد في مصاريفه ويسعى إلى تحقيق صفقات مربحة.

كرمه يظهر فقط مع من يحب، وإذا تعلق الأمر بأولاده، ينفق بصورة جنونية.

عادةً ما يتحفظ ويخفي عواطفه القوية عن الآخرين.

عندما يكون محبطاً، يظهر غضبه وانتقاداته اللاذعة.

يكره التأخير، وتضييع الوقت، والكسل، ومن يخلفون وعودهم.

مواليد برج الفأر الصيني هم الأشخاص الذين تمت ولادتهم في أحد أعوام الفأر وفقاً لتقويم الأبراج الصينية، حيث يضم برج الفأر الصيني الأعوام الآتية: 1924، 1936، 1948، 1960، 1972، 1984، 1996، 2008، 2020، 2032.

يتمتع مواليد برج الفأر بقدرة كبيرة على التكيّف مع الظروف المختلفة والبقاء على قيد الحياة، كما أنهم أذكياء ومجتهدون، فهم يضعون أهدافاً واضحة في حياتهم المهنية والشخصية، ولديهم إرادة لا تقهر لتحقيقها ويسعون إليها خطوة تلو الأخرى.

يهتم مولود برج الفأر بالادخار والتوفير، فهو يحب أن يعيش حياة مستقرة ورغدة عندما يتقدم به العمر، هذا إلى جانب أنهم أصدقاء وشركاء رائعون، لأن شخصياتهم المبهجة تضفي حيوية على الأماكن الاجتماعية التي يكونون فيها، وقد تجدهم مندفعين أحياناً، لكن قدرتهم الجيدة على ضبط النفس تسحبهم دائماً إلى الوراء في الوقت المناسب. [1]

تشمل مميزات أو خصائص برج الفأر الصيني ما يأتي: [2]

الترتيب: 1.

1. الاتجاه: شمال.

شمال. الفصل: الشتاء.

الشتاء. اللون: أزرق غامق / أسود (رمز الشرف والنبل).

أزرق غامق / أسود (رمز الشرف والنبل). الشهر: ديسمبر.

ديسمبر. الاستقطاب: يانغ.

يانغ. الحلفاء: برج التنين، برج القرد.

برج التنين، برج القرد. الأعداء: برج الحصان.

برج الحصان. حجارة الحظ: العقيق.

العقيق. أرقام الحظ: 1، 4، 5، 10، 11، 14، 41، 45، 51.

1، 4، 5، 10، 11، 14، 41، 45، 51. البرج الغربي: القوس.

القوس. الكوكب: المشتري.

هناك 5 أنواع لبرج الفأر الصيني، وهذه الأنواع يشتمل عليها كل برج من الأبراج الصينية، وتضم أنواع برج الفأر الصيني ما يأتي: [2]

برج الفأر المعدني: شخص واثق من نفسه، يعمل بجدة، مفيد، حلال المشاكل، يفضل العمل وحده، لديه صعوبة في التعبير عن وجهة نظره الجيدة.

شخص واثق من نفسه، يعمل بجدة، مفيد، حلال المشاكل، يفضل العمل وحده، لديه صعوبة في التعبير عن وجهة نظره الجيدة. برج الفأر الخشبي: شخص عاشق للحرية والاستقلالية، ذو خيال واسع ومبدع، يتمسك بمبادئه للغاية، وليس لديه الكثير من الأصدقاء المقربين.

شخص عاشق للحرية والاستقلالية، ذو خيال واسع ومبدع، يتمسك بمبادئه للغاية، وليس لديه الكثير من الأصدقاء المقربين. برج الفأر المائي: ذو شخصية انطوائية، وغير اجتماعي، ولا يحبذ الاختلاط، ومبدع وخلاق، ومغامر ويحب التحديات حتى يجد له ملاذاً آمناً، ومنهجي ويؤمن بالعدل والإنصاف والعدالة.

ذو شخصية انطوائية، وغير اجتماعي، ولا يحبذ الاختلاط، ومبدع وخلاق، ومغامر ويحب التحديات حتى يجد له ملاذاً آمناً، ومنهجي ويؤمن بالعدل والإنصاف والعدالة. برج الفأر الناري: شخص طيب القلب، ولكنه عدواني، لا يأبه لعواقب أفعاله التي تنتج عن سوء مزاجه، ويعتقد أن السيطرة ستكسبه المزيد من الأصدقاء.

شخص طيب القلب، ولكنه عدواني، لا يأبه لعواقب أفعاله التي تنتج عن سوء مزاجه، ويعتقد أن السيطرة ستكسبه المزيد من الأصدقاء. برج الفأر الترابي: شخص مادي، يجد ويجتهد في عمله، ويكره الحياة الروتينية، ولا يستسلم بسهولة، ويكافح عندما يواجه الهزيمة، لأنه يؤمن بقدرته على النجاح.

يتميز مولود برج الفأر بقوة نظره وحواسه بشكل عام، وهذا ما يجعله يحب الحفاظ عليهم، كما أن مولود برج الفأر يهتم بشعره، لذا يتناول دائماً الأطعمة المغذية والصحية، بينما أكثر ما يرهق صحة مولود برج الفأر هو عصبيته التي تؤثر عليه خاصة في أداء أعماله اليومية. [1]

حتى في الأبراج الصينية كما في غيرها من تقويمات الأبراج الأخرى فإنكِ ستجدين ما يُعرف بتوافق الأبراج مع شريك الحياة وفقاً لبرجه الصيني، ومن المعروف عن برج الفأر أنه عاطفي جداً، ولا يخاف من الكشف عن مشاعره، فهو مقدر جداً للحب.

وفي العلاقات العاطفية يحب التهور والرقة، ويسعى دائماً أن يكون جذاباً، ليلفت نظر الطرف الآخر، هذا بخلاف أنه شهواني، يحب مسرات الحياة وقادر على أن يكون جذاباً.

محب ورقيق، وبالرغم من كل ذلك يمكن أن يتورط في علاقات خارج إطار الزواج، ودائماً ما تخاف المرأة خاصة من رجل برج الفأر بسبب نزواته وعلاقاته المتعددة، والناتجة عن حبه لتكوين علاقات عاطفية كثيرة. [2]

أكثر ما يميز مولود برج الفأر هو اجتماعيته، وروح الفكاهة والمرح التي تجعله محبوباً من أصدقائه وعائلته، ومولود برج الفأر يقضي مع أهله المزيد من الوقت.

كما أن أصدقاءه يمثلون له شيئاً مهماً، فهو يلجأ إليهم في الأوقات الصعبة، ويعتمد عليهم في مساعدته لتحقيق أحلامه وطموحاته، ولكنه دائماً ما يعطي إحساساً لأصدقائه بأنه أهم منهم، ويسعى جاهداً للتأثير في عائلته وأصدقائه.

كما يتميز برج الفأر بأنه لا يعنيه لون من يتعامل معه أو جنسه أو ديانته، فهو يتحدث مع أي إنسان مهما كان مختلفاً عنه. [1]

حب المال أكثر ما يميز طموح حياة رجل أو امرأة الفأر المهنية، ولكن هذا لا يجعله بخيل كما قلنا، فهو محب لجمع المال والعيش في حياة ثرية غنية برفاهيات الحياة.

ولذلك تناسبه أعمال معينة من الممكن أن يقوم بها، وهي: استشاري مالي، وسمسار، ومقرض للنقود، ومحامي، ومحقق، وتاجر آثار، وتاجر مزادات علنية، وملحن أغاني، وعالم أمراض.

كما يبرع في مجال: الإعلان، والفندقة، والموسيقى، والإعلام، والبحوث، والتجميل، والموضة، والسينما، والكتابة، وقطاع الخدمات بشكل عام. [2]

هناك بعض الأبراج التي تتوافق مع برج الفأر الصيني وتلك الأبراج التي لا يوجد بينها توافق مع أصحاب برج الفأر، وهو ما يُعرف بالتوافق بين الأبراج الصينية، وتشمل الأبراج الأكثر تطابقاً معه كل من: برج الثور، برج التنين، برج القرد، أما الأبراج التي يمكن أن تكون الزوج المكمل لبرج الفأر فهي: برج الأرنب، برج الكلب، برج الخنزير. [2]

كما ذكرنا سابقاً، مثلما هناك أبراج متوافقة مع برج الفأر الصيني، هناك أبراج غير متوافقة معه نهائياً، ويعد مواليد كل من: برج الحصان، وبرج الديك أكثر الأبراج لا تتوافق مع مواليد برج الفأر الصيني. [2]

من أبرز نقاط الضعف التي تميز مواليد برج الفأر الصيني عن غيرهم: العناد، والخجل، والأنانية، فيما نجد في المقابل أنه يتمتع بعدد من نقاط القوة التي تُحسب له، فهو قابل للتكيف مع الظروف المختلفة، كما أنه متفائل، وسريع البديهة، ومنفتح، وجذاب، ودقيق، وذكي، وحذر. [1]

لكل شخص مميزات وعيوب، كما ذكرنا المميزات من قبل، فإن أصحاب برج الفأر الصيني لهم عيوب وسلبيات في شخصياتهم، فهم يتميزون بالعند والخجل، ومن الصعب إرضاؤهم، إلى جانب كونهم أنانيين وقليلي المثابرة. [1]

هناك الكثير من المشاهير العرب والعالميين ممن ينتمون إلى برج الفأر الصيني، وهذه القائمة تضم أبرزهم:

أم كلثوم.

سلامة حجازي.

بابلو كاسل.

هنريك إبسن.

الآغا خان.

وليم شكسبير.

الأمير تشارلز.

أرسطو.

هايدن.

موزارت.

تشايكوفسكي.

تولستوي.

جورج بوش.

مارلون براندو.

جيمي كارتر.

تشارل أزنافور.

ريتشارد نيكسون.

راسين.

جورج ساند.

إميل زولا.

لويس آرمسترونغ.

شيرلي باسي.

دوريس دي.

كلارك جيبل.

هاج غرانت.

تشارلتون هيستون.

جين كيلي.

كليندا جاكسون.

كريس كريستوفرسون.

غاري لينيكر.

سين بين.

بيرت رينولدز.

أوليفيا نيوتن جون.

تومي ستيل.

دونا سمر.

أندرو لويد ويبر.

كيم وايلد.

ختاماً، كانت هذه أبرز المعلومات حول أصحاب برج الفأر الصيني، وأهم صفاته ومميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه وقوته ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى، ويمكنك أيضاً معرفة المزيد من المعلومات حول صفات الأبراج الصينية والفلكية من خلال متابعة قسم الأبراج على ليالينا.

موضوعات ذات صلة:

شاهدي أيضاً: الأبراج الصينية وصفات كل برج

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج الصينية وكيفية معرفة برجك الصيني من سنة ميلادك