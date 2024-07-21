نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إن كنت مؤهلًا أم لا".. طريقة تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن للعام 1446. يوفر البرنامج خدمة الاعتراض في حال عدم أهلية المستفيد للدفعة الجديدة أو إذا كان مبلغ الدفعة أقل من المعدل الطبيعي. يُعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم المالي في السعودية، حيث يقدم المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية وضمان حياة كريمة. في هذا التقرير، نعرض موعد ظهور نتائج الأهلية لدفعة أغسطس وطريقة تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية.

موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أغسطس 2024. ستصدر نتائج الأهلية بدءًا من يوم 27 من الشهر الميلادي وحتى يوم صرف الدفعة الجديدة في 10 من الشهر الميلادي، مما يتيح للمستفيدين التحقق من حالتهم سواء بالقبول أو الرفض. سيتم إيداع الدفعة القادمة في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم 10 أغسطس 2024.

خطوات تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض على حالة عدم الأهلية عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على "نتائج الأهلية والاستحقاق".

الضغط على "تقديم اعتراض".

إدخال المعلومات المطلوبة وسبب الاعتراض.

إرفاق الوثائق اللازمة بطلب الاعتراض.

التأكد من صحة البيانات والمستندات المدخلة.

النقر على زر "إرسال الطلب".

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1446

للتحقق من الأهلية للدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر أغسطس 2024، يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

اختيار الدفعة القادمة من معاش حساب المواطن.

إدخال بيانات المستفيد بدقة في الخانات المحددة.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

النقر على زر "بحث".



ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية ويمكن للمستفيد الاطلاع على حالته إذا كان مؤهلًا أم لا.