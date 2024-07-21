نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

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أحمد جودة - القاهرة - تشرّف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بغسل الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفور وصوله قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

وشاركه في غسل الكعبة المشرفة، وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى السعودية، وسدنة بيت الله الحرام.