نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التدريب التقني: توفير 7 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في يونيو الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية، بالشراكة مع قطاع الأعمال للخريجين والخريجات من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بكافة المنشآت التدريبية، فيما تمّ تنفيذ 24 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافةً إلى عقد 23 لقاءً لمديري الموارد البشرية من عدة جهات، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.

وأضاف المتحدث باسم المؤسسة أن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك من خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية، حيث تمّ تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض، كما تمّ قياس رضا الخريجين من خلال تحليل 386 استبانة خلال شهر يونيو.

