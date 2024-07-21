نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير حائل يدشن مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بالإمارة اليوم، 11 ‏مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت 642 مليون ريال.

ووضع أمير حائل حجر الأساس لـ22 ‏مشروعًا مائيًا وبيئيًا وزراعيًا بتكلفة مالية تجاوزت 842 مليون ريال، بحضور وزير البيئة والمياه ‏والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد ‏من مسؤولي الإمارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ونوه أمير حائل بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لمشاريع المنطقة في مجالات البيئة والمياه، ‏مشيدًا بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة والقائمين على فروع الوزارة في المنطقة، مبينًا أن انتقال هذه المشاريع ‏من مرحلة الفكرة والحلم إلى مرحلة التنفيذ يعزز التفاؤل بمستقبل الأجيال القادمة، في ظل تناغم وتكامل مختلف ‏الوزارات والإدارات الخدمية، إضافة إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص، مؤكدًا حرصه على تعزيز منظومة تنموية ‏شاملة تعود بالنفع على المواطن والمقيم بالمنطقة.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الوزارة في ‏مناطق المملكة كافة، وفق إستراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع ‏المدشنة في المنطقة اليوم بلغ 11 مشروعًا مائيًا، بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 642 مليون ريال، ‏نفذتها شركة المياه الوطنية، تسهم في دعم الاستدامةِ المائيةِ في المنطقة.

وبين أن بعض هذه المشاريع تتضمن ‏تطوير عدد من محطات المياه، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بأطوال ‏بلغت 307.661 مترًا طوليًا، واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل، ‏حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ وإنشاء شبكات فرعية وخطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 218.532 مترًا ‏طوليًا لدعم إستراتيجية الحفاظ على البيئة وحماية المنطقة من آثار تسربات مياه الصرف الصحي للمياه السطحية، ‏وتنفيذ 23 سدًا مائيًا بسعة إجمالية تبلغ 7 آلاف متر مكعب بهدف إيصال المياه للمستفيدين ورفع نسبة تغطية ‏المياه في المنطقة.

وبيّن أنه في إطار تعزيز مصادر المياه واستدامتها وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية، وتوسيع شبكات ‏الصرف الصحي ومعالجتها وإزالة الضرر البيئي، وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة، فقد تم وضع حجر أساس ‏‏22 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بالمنطقة تتجاوز تكلفتها 842 مليون ريال، تتضمن وضع شركة المياه ‏الوطنية حجر أساس 11 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بقيمة تتجاوز 684 مليون ريال، منها 5 مشاريع مائية بقيمة ‏تتجاوز 356 مليون ريال تتضمن تنفيذ شبكة مياه «مخطط المدائن»، وخطا ناقلا للمياه بمدينة حائل بطول ‏‏281 ألف متر طولي، وتطوير شبكات مياه «وسط حائل»، وتنفيذ شبكات مياه بمحافظات وقرى المنطقة ‏بأطوال تتجاوز 300 ألف متر طولي، إضافة إلى 6 مشاريع بيئية تتضمن إنشاء عدد من شبكات الصرف ‏الصحي، وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز قيمتها 327 مليون ريال‏.

وأشار الفضلي إلى أن مشاريع حجر الأساس بالمنطقة تضمنت وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ‏ومكافحة التصحر حجر أساس لـ7 مشاريع تستهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير بالمنطقة بقيمة ‏مالية تتجاوز 116.5 مليون ريال، وقيام «الوزارة» بوضع حجر الأساس لمشروع ردم وتحصين 1200 بئر ‏من الآبار المهجورة والمكشوفة بتكلفة تتجاوز 3.6 مليون ريال، كما تتضمن قيام برنامج التنمية الريفية ‏الزراعية المستدامة «ريف السعودية» بوضع حجر أساس 3 مشاريع لإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية ‏للمنتجات الزراعية، وإنشاء مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، ومحطة لتربية ملكات النحل بتكلفة ‏تتجاوز قيمتها 38 مليون ريال‏.

ونوه بنمو مؤشرات أداء برامج الدعم المقدمة للمنطقة التي شهدت تطورًا ملحوظًا من ‏خلال الدعم المقدم عبر برنامج الإعانات الزراعية، حيث تم تقديم دعم سخي لقطاعات المواشي والدواجن والنحل ‏والتنمية الريفية بلغ أكثر من 286 مليون ريال، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية ساهم في تمويل 767 ‏مشروعًا عام 2023م بقيمة تتجاوز 120 مليون ريال، ودعم 883 مشروعًا بالمنطقة خلال العام الحالي بقيمة ‏تمويلية تجاوزت 142 مليون ريال، كما ساهم في تمويل 608 قروض بقيمة إجمالية تجاوزت 274 مليون ‏ريال، وخلال العام الحالي قدم 900 قرض بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال في المنطقة‏.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المائية والبيئية والزراعية التي تم تدشينها، ‏ووضع حجر الأساس لها بالمنطقة، ستسهم في زيادة نسب التغطية للخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على ‏خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتحقيق الاستفادة ‏الكاملة من مياه الأمطار، إضافة إلى زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسن الأداء التشغيلي، وزيادة ‏المساحات الخضراء في المنطقة، وتوفير حلول بيئية مستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030‏.