نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي وزير العمل الغيني

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أحمد جودة - القاهرة - التقى نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل بن محمد القحطاني في مقر الصندوق بالرياض اليوم، معالي وزير العمل والخدمة المدنية في جمهورية غينيا، فايا فرانسوا برونو.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، لدعم نمو مختلف القطاعات الحيوية في جمهورية غينيا، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي من شأنها الإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم الدعم لقطاعات التنمية في جمهورية غينيا من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق منذ عام 1977م، إذ بلغت (18) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه، بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (312) مليون دولار عبر قروض تنموية ميسّرة، كما خصصت حكومة المملكة من خلال الصندوق (3) منح لغينيا ضمن البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا بمبلغ يصل إلى (18) مليون دولار.