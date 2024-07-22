نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل العمالة المنزلية من فرد لآخر في السعودية: الشروط والإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى تنظيم عملية نقل العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر من خلال وضع ضوابط وشروط معينة لضمان حقوق جميع الأطراف وتنظيم العلاقة التعاقدية.

شروط نقل العمالة المنزلية من فرد لآخر

للتمكن من نقل العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر، يجب توفر الشروط التالية:

1. تنازل صاحب العمل الحالي: يجب على صاحب العمل الحالي التنازل عن خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

2. موافقة صاحب العمل الجديد: يجب أن يكون طلب نقل خدمات العامل بموافقة صاحب العمل الجديد خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا.

3. سجل نظيف: يجب أن يكون للعامل المنزلي وصاحب العمل الجديد سجل نظيف خالٍ من أي مخالفات مرورية.

4. عدم وجود غياب: يجب ألا يكون للعامل المنزلي أي سجل يثبت الغياب عن العمل.

5. عدد مرات النقل: يُسمح بنقل خدمات العامل المنزلي أربع مرات فقط.

6. مدة الإقامة: يجب على العامل المنزلي الإقامة لمدة 15 يومًا عند التنازل وسداد رسوم الخدمة.

طريقة نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند

يمكن نقل العمالة المنزلية من شخص لآخر عبر منصة مساند الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند: قم بالدخول إلى منصة مساند الإلكترونية وأدخل بيانات صاحب العمل الحالي والعامل المنزلي.

2. قبول بنود الإقرار: قم بالموافقة على جميع بنود إقرار العامل بالتأشير على خانة الموافقة وقبول طلب نقل الخدمات من صاحب العمل الجديد.

3. قبول عقد العمل الجديد: قم بقبول عقد العمل مع صاحب العمل الجديد والتأكيد على النقل عبر منصة أبشر وسداد الفاتورة.

4. تسجيل رمز التأكيد: بعد السداد، سيتم إرسال رمز تأكيد إلى جوالك، قم بتسجيله وقبول طلب النقل وتجديد عقد جديد للعامل المنزلي.

- يمكن تحويل الكفالة لأكثر من ثلاث مرات في المملكة، مع دفع رسوم عن كل مرة يرغب فيها العامل المنزلي بالتحويل.

- يتم تقديم الوكالة من خلال مسئول الموارد البشرية، ويجب الانتظار للحصول على موافقة صاحب العمل الجديد.

- صاحب العمل الحالي هو المسؤول عن تقديم طلب نقل خدمات العمالة المنزلية.