وفد من مجلس النواب المغربي يطلع على جهود سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة -

زار وفد من مجموعة العمل حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب في المملكة المغربية، اليوم، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وذلك للاطلاع على خبراتها في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمغرب.

وعقد خلال الزيارة ورشة عمل اُستعرض فيها جهود سدايا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وإسهاماتها في تعزيز التحول الرقمي بالمملكة عبر عدد من التطبيقات والتقنيات المتقدمة، والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة في البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل ما تجده من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-.

كما اطلع الوفد المغربي على جهود سدايا في بناء القدرات السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال أكاديميتها عبر إقامة العديد من المعسكرات وبرامج تدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، إلى جانب سعيها لتنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2024م، وجهودها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي لها، مما يساعد على رفع جودة الحياة وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من استخدام البيانات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهته استعرض الوفد المغربي جهود مجموعة العمل حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب المغربي في تحقيق فهم شامل لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات في المغرب، مؤكدين أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي