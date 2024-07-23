الأخضر يفوز على أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة في البطولة الآسيوية الـ 22 لكرة الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 20 عامًا، فوزًا مهمًا على المنتخب الأسترالي بثلاثة أشواط نظيفة في بداية مشواره في البطولة الآسيوية الـ 22 لكرة الطائرة التي تقام في مدينة سورابايا الإندونيسية.

وشهدت المباراة مشاركة أغلب اللاعبين باستثناء اللاعب عمار مدني بسبب الإصابة وظهرت الروح القتالية والحماس من لاعبي الأخضر الذين قدموا مستوى أكثر من رائع، وكان لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز، ويعد الشوط الثاني من أبرز الأشواط بعد أن كانت النتيجة متقاربة في النقاط حتى استطاع الأخضر حسمه لصالحه.

وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الوفد السعودي إبراهيم آل إبراهيم اللاعبين على الفوز في بداية الانطلاقة الآسيوية، مؤكدًا أهمية المباريات القادمة والتأهل للدور الثاني من البطولة.

وسيخوض الأخضر مواجهته الثانية غدًا أمام البلد المستضيف منتخب إندونيسيا عند الساعة الـ 3 عصرًا بتوقيت السعودية