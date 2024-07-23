أمير منطقة عسير يرعى حفل افتتاح فعاليات صيف أحد رفيدة

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أحمد جودة - القاهرة -

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة مساء أمس، حفل افتتاح فعاليات الصيف بمحافظة أحد رفيدة، وذلك في القرية التراثية بمتنزه الحبلة.

وتجول سموه فور وصوله مقر الحفل، في الأجنحة المشاركة، واطلع على عدد من الفنون والرسومات التشكيلية في الركن الخاص بمحافظة أحد رفيدة الذي نظمه عدد من فناني المنطقة، واطلع على مشاركة 18 محافظة قدمت عروضًا لموروثها الثقافي والتنموي.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ أحد رفيدة ناصر بن عشق بن شفلوت كلمة ثمن خلالها لسمو أمير منطقة عسير دعمه غير المحدود والمتواصل للمحافظات في المنطقة، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للتنمية والتطوير لجميع القطاعات العاملة في المنطقة في شتى المجالات.

وقال: "إن رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الحفل دليل على الحرص والاهتمام لأن تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية على مدار العام في مدن ومحافظات المنطقة كافة"، مشيرًا إلى أنه أمس القريب تم تدشين هوية عسير تحت شعار " عسير تهول "، وقبل ذلك دشنت مبادرة " أجاويد " ذات البعد الإنساني والشراكة والمجتمعية الهادفة، واليوم يُحتفى بافتتاح فعاليات الصيف بأحد رفيدة وفق منظومة متكاملة لتحقيق أهداف سامية تتماشى مع إستراتيجية المنطقة "قمم وشيم"، من خلال إطار عمل مؤسسي واضح المعالم ينطلق من خلال ركائز أساسية لتواكب المحافظات في التنمية والتطوير وفق مرتكزات إستراتيجية منطقة عسير.

عقب ذلك استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية، ثم قُدمت لوحة فنية بعنوان (مهلهل) بمشاركة الفرق الشعبية تحاكي الموروث الثقافي بالمنطقة.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير تركي بن طلال عددًا من رجال الأعمال والجهات الحكومية المشاركين والداعمين لإنجاح فعاليات الصيف لهذا العام، ثم أضاءت الألعاب النارية سماء متنزه الحبلة السياحي احتفاء بهذه المناسبة