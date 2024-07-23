مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستضيف محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح"

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أحمد جودة - القاهرة - استضاف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم، محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح" التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بمقر المركز بالرياض، بتقديم من مدير عام أسواق الدين بالمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد المهيزعي.

وسلط المهيزعي الضوء على الموضوع عبر عدة محاور أبرزها ماذا يعني المنتج الادخاري "صح" وأهدافه، ومميزاته، وشروطه، وآلية الاشتراك فيه، والاستفادة منه لتخطيط مالي أفضل، مؤكدًا أن "صح" جاء كجهد مشترك بين وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ومشاركة المؤسسات المالية.

وأوضح أن الهدف من "صح" هو الادخار، مبينًا أنه منتج ادخاري منخفض المخاطر، موثوق وآمن، صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن فترة الادخار تكون لسنة واحدة، يودع في نهايتها أصل المبلغ والأرباح في حسابات حامليه.

وتأتي استضافة المركز للمحاضرة ضمن جهوده التي تسهم في تثقيف المجتمع من خلال تنظيم البرامج التي تعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات المجتمعية، وتحقق التنمية، باعتبارها أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تلا ذلك جولة في معرض التواصل التفاعلي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري والاطلاع على التقنيات الحديثة التفاعلية التي تساعد في فهم رسالة المركز وتسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسخ قيم التعايش والتسامح