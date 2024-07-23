نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. إسدال الستار عن بطولتي “كاونتر” سترايك 2" و"دوتا 2 - الرياض ماسترز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار عن بطولتي "كاونتر سترايك 2" و"دوتا 2 - الرياض ماسترز" ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في "بوليفارد رياضي سيتي" حتى الـ 25 من أغسطس الجاري، ليصل مجموع الألقاب التي اختتمت منافساتها 6 من أصل 22 بطولة تُقدّم أغلى مجموع جوائز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم والذي يتجاوز 60 مليون دولار.

ونجح فريق "Natus Vincere" في انتزاع لقب "كاونتر سترايك 2" وتمكّن فريق "Gaimin Gladiators" من الفوز بلقب "دوتا 2 - الرياض ماسترز".

ومع ختام منافسات الأسبوع الثالث، وحصول العديد من الأندية ومختلف فرقها على المزيد من النقاط، حدثت تغييرات على الجدول العام لترتيب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عدا مركز الصدارة والذي يتربّع عليه الفريق السعودي "Team Falcons" برصيد 2950 نقطة بعد فوزه في بطولتي " كول أوف ديوتي: وورزون " و"فري فاير"، وحصوله على 600 نقطة في "موبايل ليجيندز: بانج بانج"، بالإضافة إلى 350 نقطة من بطولة "دوتا 2 - الرياض ماسترز" الذي خسر في النهائي، إلّا أنّ نادي Team Liquid حصل على 600 نقطة رفعت مجموع نقاطه إلى 1150 نقطة وضعته في المركز الثاني للترتيب العام، وبفارق 40 نقطة عن مركز الوصافة يتواجد فريق "Natus Vincere" في المركز الثالث