نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية، واستكشاف التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين