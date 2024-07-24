نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مبادرة "استعادة المانجروف" على سواحل منطقة عسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع هيئة تطوير عسير اليوم، حملة بعنوان "استعادة المانجروف" على سواحل منطقة عسير، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لشجرة المانجروف لعام 2024 م الذي يوافق يوم 26 يوليو من كل عام.

وبدأت الحملة بزراعة 500 شتلة من أشجار "المانجروف" على شواطئ محافظة البرك ( 170 كيلومترًا شمال غرب منطقة عسير ) بمشاركة محافظ البرك المكلف عبدالله بن علي بن محيا، ورئيس البلدية ناصر سعيد الشهراني، وعدد من أفراد المجتمع المحلي.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية استزراع غابات المانجروف وحمايتها وتوعية شرائح المجتمع بأهمية أشجار المانجروف وتأثيرها الإيجابي على البيئة وإبراز دورها في أزمة التغير المناخي والتقليل من الاحتباس الحراري، إضافة إلى إيضاح دور المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حمايتها وزيادة إنتاجها في المملكة.

يذكر أن المركز قام بإنشاء العديد من مشاتل "المانجروف" على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي لإعادة تأهيل الموائل المتضررة وزيادة الغطاء النباتي الذي يمثل جزءًا من مبادرة التشجير الطموحة لجميع أرجاء المملكة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030