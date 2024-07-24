نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة العاصمة المقدسة تطرح فرصًا استثمارية على مساحة 80 ألف متر مربع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة في مواقع متفرقة بمكة المكرمة عبر بوابة " فرص وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم؛ للإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة.

وأوضحت أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات الترفيهية وإقامة الفعاليات، وتهدف إلى النهوض بالأنشطة المتنوعة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذها بما يلبي احتياجات المواطنين وزائري العاصمة المقدسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرص الجديدة تتوزع بأنحاء العاصمة المقدسة وتضمنت طرح أربعة مواقع بمداخل مكة المكرمة، لإقامة الفعاليات شملت حجز الشرائع والنوارية والليث والعمرة، على مساحة ٢٠.٠٠٠ متر مربع للمنطقة الواحدة، ومدة الإيجار من 19 / 1 / 1446هـ إلى 1 / 8 / 1446هـ، داعيةً القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار منصة (فرص)، والاطلاع على مزايا الفرص، خلال الفترة ١٩/١/١٤٤٦هـ، وللإسهام في تحقيق المستهدفات المطلوبة