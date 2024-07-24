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"الأرصاد": تأثر أجزاءٍ من منطقة الرياض بأتربة مُثارة

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أحمد جودة - القاهرة -  

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غدًا على من منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم،والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.
وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلومترات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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