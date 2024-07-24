نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد": تأثر أجزاءٍ من منطقة الرياض بأتربة مُثارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غدًا على من منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم،والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلومترات.