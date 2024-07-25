نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة وخليص والجموم وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل وادي الدواسر وعفيف.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي نجران والمدينة المنورة