نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُحرِز جائزة الأداء المتميز في نظم المعلومات الجيومكانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أحرزت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جائزة الأداء المتميز في نظم المعلومات الجيومكانية خلال مؤتمر "إيزري" العالمي.

وأوضحت الهيئة الملكية أن الجائزة جاءت تقديرًا لإطلاقها المنصة الجيومكانية الموحدة، التي تهدف إلى تحسين إدارة البيانات الجيومكانية للمدينة عبر منصة موحدة، مما يسهم في تعزيز حوكمة البيانات واستخدامها بكفاءة، حيث تشكل هذه المنصة اللبنة الأولى في مشروع طموح لدعم استخدام التقنيات الحديثة المتكاملة مع نظم المعلومات الجيومكانية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها، ورفع كفاءة إدارة المدينة لتقديم تجربة مميزة واقتصاد متنوع، حيث تم التخطيط لهذا المشروع بشكل إستراتيجي لبناء منظومة مستدامة لمكة المكرمة، من خلال تطبيق المعايير العالمية والوطنية.

وأكدت الهيئة الملكية عزمها على توسيع نطاق المنصة الجيومكانية عبر التكامل مع المزيد من الجهات الخارجية، وإضافة إمكانيات جديدة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني وتحليل البيانات الفورية، لتحقيق رؤية "مكة الذكية".

يُذكر أن جوائز الأداء المتميز لنظم المعلومات الجيومكانية تكرم الجهات التي أظهرت الابتكار والقيادة في استخدام هذه التقنيات على مستوى العالم يعكس هذا التكريم التزام الهيئة الملكية لمكة المكرمة بتطوير المدينة وفقًا لأعلى المعايير العالمية