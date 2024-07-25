نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على مواطنَيْن لترويجهما (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة العارضة لترويجهما (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة