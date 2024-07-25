نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الرياض تواصل استقبال طلبات تأهيل مشاريع حدائق الرياض المستقبلية حتى 30 يوليو الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت أمانة منطقة الرياض دعوتها للشركات ذات الكفاءة العالية، والخبرة المتميزة في مجال الحدائق والمنتزهات إلى تقديم طلبات التأهيل لعدد من المشروعات القادمة حتى نهاية الشهر الجاري، عبر منصة "كفو"، والاطلاع على الشروط، والمعايير لعمليات التطوير والتأهيل المستهدفة، عبر الرابط https://rmpmis.com/kfo/register_competitions_company/9

ويأتي ذلك في إطار إعلان الأمانة عن توسعها في مشاريع إنشاء حدائق الرياض، والعمل وفق إستراتيجيتها على رفع جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومبادرة الرياض الخضراء؛ للارتقاء بالبيئة الحضرية في الرياض، تقديم خدمات نوعية للسكان والزوار، ومواكبة النمو والتطور الذي تشهده الرياض في جميع المجالات.

يذكر أن الأمانة بدأت في استقبال طلبات التأهيل عبر منصة "كفو" ابتداء من تاريخ 1 / 7 / 2024م ويستمر التقديم حتى 30 / 7 / 2024م، ويشمل التقديم عددًا من المشروعات الجديدة، والقائمة، في مختلف أحياء مدينة الرياض، وفق معايير تأهيلية بيئية، حضرية تتوافق مع تطلعات الأمانة وخططها ومبادراتها لتكون الرياض مزدهرة عامرة