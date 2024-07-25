نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع 210 سلال غذائية في ولاية كسلا بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 210 سلال غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 1.555 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم