نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل الأطفال في الروضة عبر نظام نور 1446 في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى المملكة العربية السعودية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للأطفال منذ الصغر، حيث يأتي نظام نور كأحد الأنظمة البارزة التي تسهل على أولياء الأمور تسجيل أطفالهم في الروضة.

ويوفر نظام نور مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها لضمان قبول الأطفال في هذا النظام.

نستعرض أهم الشروط المطلوبة لتسجيل الأطفال في الروضة عبر نظام نور لعام 1446.

الشروط المطلوبة لتسجيل الأطفال في الروضة بنظام نور 1446

العمر المناسب للطفل

يجب أن يكون عمر الطفل مناسبًا للفئة العمرية المستهدفة لتسجيله في الروضة.

عادةً، يتم قبول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. لذا، يجب على أولياء الأمور التأكد من توافر هذا الشرط لضمان قبول طلب التسجيل.

الوثائق الرسمية المطلوبة

لتسجيل الطفل في الروضة عبر نظام نور، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، تشمل:

شهادة ميلاد الطفل الأصلية وصورة منها.

سجل التطعيمات الخاص بالطفل.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر.

إثبات سكن مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار.

التحقق من موقع الروضة

يجب على أولياء الأمور التحقق من أن الروضة المختارة تقع ضمن نطاق السكن الخاص بهم، ويساعد ذلك في ضمان توفير مكان للطفل في الروضة المناسبة حسب موقع السكن.

مواعيد التسجيل

تحدد وزارة التعليم السعودية مواعيد محددة لتقديم طلبات التسجيل عبر نظام نور. يجب على أولياء الأمور متابعة هذه المواعيد والالتزام بها لضمان قبول طلباتهم.

التقرير الطبي

يتطلب تسجيل الطفل تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للطفلن حيث يساهم هذا التقرير في ضمان عدم وجود أي مشاكل صحية تمنع الطفل من الالتحاق بالروضة، مما يساهم في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.

ما هو نظام نور؟

نظام نور هو منصة إلكترونية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتقديم مجموعة من الخدمات التعليمية.

يشمل النظام تسجيل الطلاب في المدارس والروضات، متابعة الحضور والغياب، وإصدار الشهادات.

ويهدف نظام نور إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتعليمية، مما يسهل على أولياء الأمور والمدارس التواصل والتعامل.