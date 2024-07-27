نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن عن زلزال في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح اليوم السبت عن رصد زلزال في وسط البحر الأحمر، وذلك عبر محطات الرصد الزلزالي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

تفاصيل الزلزال

وقع الزلزال على بُعد 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتم رصده في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم.

وفقًا للمتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، بلغت قوة الزلزال 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الزلزال على عمق نحو 10.4 كيلومترات تحت سطح البحر.

تعليق عباس شراقي على الزلزال

علق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على زلزال البحر الأحمر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

أشار شراقي إلى أن منطقة منتصف البحر الأحمر تحتوي على فالق رئيسي طولي يمتد من باب المندب إلى رأس محمد بجنوب سيناء، ويعبر هذا الفالق إلى فرعين يكوّنان خليجي السويس والعقبة.

وأوضح شراقي أن الكتلة العربية (السعودية) تتحرك بعيدًا عن الكتلة الإفريقية بمقدار 2 سم سنويًا، مما يجعل منطقة البحر الأحمر منطقة نشطة زلزاليًا.

وتوقع شراقي أن البحر الأحمر قد يتحول إلى محيط في المستقبل البعيد، ربما بعد 5 أو 10 ملايين سنة، مما قد يؤثر على حركة السفر من السعودية.

الزلازل في البحر الأحمر

أشار شراقي إلى أن الزلازل في منطقة البحر الأحمر أقل شيوعًا مقارنة بمنطقة القرن الإفريقي أو خليجي السويس والعقبة، كما أكد أن الزلازل في هذه المنطقة عادة ما تكون خفيفة ولا تؤدي إلى حدوث تسونامي.

الأهمية الجيولوجية

تعتبر الزلازل التي تحدث في البحر الأحمر جزءًا من النشاط الزلزالي الذي تشهده منطقة الفالق.

هذا النشاط هو نتيجة لتحركات الصفائح التكتونية، ويعتبر أحد المؤشرات الجيولوجية الهامة لفهم الديناميكيات الطبيعية للمنطقة.